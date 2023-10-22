“فاكهة ربانية بتعمل المعجزات”..تعرف على نوع من الفواكهة يفتت الحصوات ويدر البول ويخلص الجسم من السموم… جربها في الحال وشوف النتيجة المدهشة!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ينصح دائماً بالحفاظ على صحة أعضاء الجسم والأجهزة الحيوية بصفة مستمرة لكي تعمل بكفاءة وتقوم بوظائفها على أكمل وجه، ويعتبر تنظيف الكلى والكبد من أكثر المهام الضرورية الواجب القيام بها للتمتع بصحة وسلامة الجسم وذلك عن طريق تناول بعض أنواع الفواكهة والخضروات المفيدة لصحة الجسم والتي تساعد بشكل فعال في تخلص الجسم من السموم الضارة إلى جانب علاج العديد من الأمراض الصحية المختلفة، لهذا نتعرف معكم على بعض أنواع من الفواكهة والخضروات المفيدة للصحة العامة للجسم.

أهمية البقدونس في تطهير الكلى من السموم

توجد العديد من الأعشاب المليئة بالفوائد العلاجية والصحية التي تساعد بفاعلية في حيوية وتنشيط أجهزة الجسم المختلفة مثل البقدونس والذي يحتوي على فوائد جمة منها التالي:

البقدونس من أكثر الأعشاب أهمية لما لها من دور فعال في تنظيف الكلى وذلك بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد مما يجعله غاية في الأهمية لقيام الكلى بوظائفها بكفاءة.

يساهم في خفض الدهون كما يقلل من ضغط الدم.

يحتوي على خصائص علاجية حيث أنه مضاد للميكروبات والتخثر، بالإضافة إلى منع تسمم الكبد.

مقاوم للأكسدة ومنظم للدورة الشهرية.

مشروب البقدونس لتطهير الكلى والكبد من السموم

يمكنك عمل هذا المشروب السحري في طرد السموم الضارة من الجسم بكل سهولة باستخدام مكونات طبيعية عبارة عن البقدونس وملعقتين من العسل وعصير الليمون، ولتحضير الوصفة يجب إتباع التالي: