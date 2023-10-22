” طول عمرنا ضاع بنقلي السمك غلط ” .. طريقة هائلة لقلي السمك بدون استخدام نقطة زيت واحدة .. مش هتبطلي تعمليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد السمك المقلي واحد من ضمن أنواع السمك التي يميل إليها ويفضلها عدد كبير من الأشخاص بشكل مستمر، والذي يتم العمل على قليه باستخدام كمية كبيرة من الزيوت، وهو ما أعتاد عليه الأشخاص بشكلٍ خاطئ، حيث يمكن أن يتم قلي السمك بطريقة سهلة بدون نقطة زيت واحدة، لكي يتم توفير كمية الزيت والحصول على وجبة صحية كذلك.
طريقة قلي السمك بالماء بدون نقطة زيت واحدة
يمكن أن يتم قلي السمك بالماء بدون نقطة زيت واحدة بسهولة من خلال إحضار المكونات التالية.
- في البداية يتم إحضار كمية مناسبة من السمك النظيف والذي يجب أن يكون مغسول بشكل جيد.
- كما يتم إحضار كمية تصل إلى نصف كوب من الدقيق، بجانب نصف كوب من النشا.
- إحضار كوب من الماء، وملعقة من البيكنج بودر.
- كما يتم إضافة رشة من البابريكا.
- وكذلك رشة من الزنجبيل والشطة على حسب الرغبة، ورشة من الكركم.
خطوات قلي السمك بالماء بدون زيت
ويتم قلي السمك بالماء بدون زيت من خلال اتباع الخطوات التالية
- في البداية يتم غسل السمك وننظفه جيداً، ومن ثم يتم نقعه في الماء والخل والليمون للتأكد من التخلص من الزفارة نهائياً.
- بعد ذلك يتم احضار وعاء نضع فيه الدقيق والنشا وجميع التوابل السابق ذكرها ونمزجهم معاً تماماً.
- ثم يتم وضع السمك في هذا الخليط ثم الزيت ويقلى من الجهتين حتى نحصل على اللون الذهبي الجميل.
- ونجد أنه في حالة عدم الرغبة في القلي في الزيت، يتم تتبيله بنفس الخليط ثم نرصه في صينية وندخله الفرن حتى تمام النضج
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