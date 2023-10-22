«عمرنا ضاع واحنا منعرفش » … بعض الحيل البسيطة التي يمكنك القيام بها اذا انكسر المفتاح في القفل…بدون كسر او تخريب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - غالبًا ما يمكن للإنسان أن يفقد مفتاح المنزل نتيجة الضغوط النفسية والجسدية التي يتعرض لها في تلك اللحظات قد ينسى المفتاح بشكل مؤقت، ولا يدرك ذلك إلا بعد مرور بعض الوقت هذا النسيان المؤقت يمكن أن يتسبب في تضييع الوقت والجهد، بالإضافة إلى النفقات المالية التي قد تتكبدها عند استدعاء خبراء لفتح الباب مجددًا، في بعض الحالات النادرة، قد يتسبب هذا النسيان في تلف أو تضرر باب الشقة نفسه وفي الحالات القصوى، يمكن أن يضطر الشخص إلى اتخاذ إجراءات متطرفة مثل القفز من نافذة الشقة إلى نافذة جاره، وهذا يمكن أن يصبح مأساة بحد ذاته.

بعض الحيل البسيطة التي يمكنك القيام بها اذا انكسر المفتاح في القفل

استخدام قلم أو دبوس: يمكنك محاولة استخدام قلم رفيع أو دبوس لمحاولة إزاحة الجزء المكسور من المفتاح وإخراجه من القفل يجب أن تكون حذرًا لعدم جعل الأمور تزداد تعقيدًا .

استخدام مفك صغير: إذا كنت تستطيع رؤية الجزء المكسور بوضوح داخل القفل، يمكنك استخدام مفك صغير للمحاولة في إخراج الجزء المكسور .

الزيت أو الشحم: قد تكون هناك حاجة لإضافة قليل من الزيت أو الشحم الجاف إلى القفل لتسهيل العملية هذا يمكن أن يساعد في تقليل الاحتكام بالقوة .

استخدام مشبك مفاتيح: يمكنك استخدام مشبك مفاتيح (Keyring) لإزالة أي جزء من المفتاح المتبقي داخل القفل قم بإدخال مشبك المفاتيح في الفتحة بين المفتاح المكسور والقفل، وثم ادر القفل برفق لاستخراج المفتاح المكسور.

من الهام جدًا توخي الحذر وعدم محاولة تحطيم القفل أو إتلافه أثناء محاولة إزالة المفتاح المكسور.