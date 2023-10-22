«يا سعدك ياهناك لو لقيتهم معاك» … ما هي أماكن بيع العملات القديمة في مصر ؟!….واعرف سعرها الحقيقي عشان متجيش تندم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عشاق العملات القديمة هم مجموعة من الأشخاص الذين يشتاقون ويهتمون بجمع ودراسة العملات النقدية القديمة والنادرة يعكفون على جمع هذه العملات لأغراض تاريخية وثقافية واستثمارية، عشاق العملات القديمة يهتمون بدراسة التاريخ والثقافة من خلال العملات النقدية كل عملة تحمل علامات وصور تعكس تاريخ وثقافة البلد الصادر لها، بعض هؤلاء الهواة يعتبرون جمع العملات القديمة استثمارًا جيدًا فقد تزيد قيمة العملات النقدية النادرة مع مرور الوقت، مما يمكنهم من بيعها بأرباح في المستقبل، البحث عن العملات النادرة والقديمة يشكل تحديًا مثيرًا لهؤلاء الهواة، حيث يمكن أن يكون اكتشاف قطعة نقدية نادرة جائزة كبيرة.

مناطق بيع العملات القديمة في مصر

خان الخليلي: يقع في منطقة الخليلي بالقاهرة القديمة، وهو واحد من أقدم أسواق العملات في مصر. يمكنك العثور هنا على مجموعة واسعة من العملات القديمة والعملات المعدنية والورقية .

المنيل: في منطقة المنيل بالقاهرة، توجد أيضًا أسواق لبيع العملات القديمة والورقية .

الأزهر: قرب الجامع الأزهر، يمكن أن تجد بعض الباعة الذين يعرضون العملات والعملات المعدنية النادرة .

محلات العملات: يمكنك أيضًا البحث عن محلات تختص ببيع العملات القديمة في مختلف مناطق القاهرة ومدن أخرى في مصر. من الجيد أن تسأل المحلات العاملة في هذا المجال عن المعروضات والأسعار.

أسعار العملات القديمة

سوق العملات القديمة قد شهدت تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير على سبيل المثال، وصل سعر الريال القديم للسلطان فؤاد الأول إلى أكثر من مائة ألف جنيه مصري أما البريزة، وهي عملة عشر قروش كان سعرها في نهاية فترة حكم فاروق إلى عشرة آلاف جنيه.

أما عملة الخمسة مليم، فقد وصل سعرها إلى خمسة عشر ألف جنيه مصري، وإذا كانت في حالة جيدة، يمكن أن يصل سعرها إلى خمسة وعشرون ألف جنيه أما الشلن، وهي عملة خمس قروش تحمل علامات دولة مصرية، فقد تتراوح أسعارها بين خمسة إلى خمسين ألف جنيه.

أما عملة الخمسين قرشًا، فإن سعرها يبدأ من خمسة آلاف جنيه مصري أو ما يعادلها بحوالي 300 دولار وبالنسبة للعملات التي صدرت بعد تحول مصر من نظام الملكية إلى جمهورية، فإن أسعارها تبدأ من 50 ألف جنيه مصري.