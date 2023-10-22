دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بوصفة جهنمية..طريقة تنظيف جبارة ستجعل سيراميك المطبخ والحمام يلمع لفترة طويلة وبدون جهد,

طريقة التنظيف الصحيحة للسيراميك التي سنعرضها لكم يمكنها ان توفر وقتك وجهود كبيرة د عند التنظيف فإذا جربت استخدام الطريقة الصحيحة هذه للتنظيف لن نكون مضطرين إلى تكرارها طوال الوقت بل من فترة طويلة إلى اخرى.

وبعكس ما ستعتقده وهو التنظيف المستمر للسيراميك ولهذا في السطور التالية سوف نعرض لكم أفضل وسيلة لتنظيف السيراميك ليحتفظ بنظافته وبريقه المميز.

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طريقة تنظيف السيراميك

يوجد السيراميك في المنزل بالحمام والمطبخ بالتحديد لأنه مناسب لكثرة استخدام هذه الأماكن وكذلك يحافظ على مظهر المطبخ أو الحمام أمام الحضور لهذا يجب أن نهتم به ونراعي الحفاظ على نظافته باستمرار إذ أنه يتأثر بأقل الأوساخ ويحتاج إلى تنظيف دائم، ولكن بتلك الطريقة لن تكونوا مضطرين إلى تنظيفه كثيرًا بل نكتفي بمرة واحدة من حين لآخر وهي عبارة عن:

الخل مع الليمون: يساعد على إزالة الاتساخ والبقع الصعبة عن البلاط السيراميكي ولكن العيب الوحيد أنه نظرًا لوسطه الحامضي قد يعمل على إطفاء لمعة السيراميك.

لهذا يمكن أن نستخدم المواد ذات التأثير الحمضي أو القلوي المتعادل حتى لا نخسر بريق السيراميك مثل سائل جف للتنظيف، ويراعى عند استخدامها قراءة جميع إرشادات الاستخدام حتى نحصل على نتيجة أفضل وبشكل آمن.

وعند التنظيف يفضل أن تكون الفرشاة المستخدمة رفيعة حتى لا تسبب خدوش في سطح السيراميك خاصةً إذا كان من النوع الزجاجي الذي يتأثر بمثل تلك العملية.