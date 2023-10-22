دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تلك حقًا مشاركة رائعة عن الإبداع والابتكار في الحياة اليومية يبدو أن الأمهات في البيوت يقومن بتطبيق حيل رائعة لجعل الأمور أكثر سهولة وفاعلية يمكن أن يلهم هذا النوع من المشاركات الأشخاص الآخرين لتجربة هذه الأفكار الإبداعية والاستفادة منها في حياتهم اليومي تلعب الأمهات دورًا حاسمًا في الحفاظ على استقرار وسعادة الأسرة إنهن يقومن بمهام متعددة تسهم في توفير بيئة مريحة ومحببة لأفراد الأسرة، وفي السطور التالية سوف اقدم لكم فكرة مبتكرة من ربات البيوت. كيفية تحويل المروحة الى تكييف باستخدام مشابك الغسيل احتجنا للمواد التالية: مشابك صغيرة (المشابك المعدنية أو البلاستيكية ستعمل )

مروحة الخطوات: قومي بأخذ المشابك وثبتيها على الحواف العليا للمروحة. يجب أن تثبتيهم بحيث يتم توجيههم إلى أسفل .

عند تشغيل المروحة، ستلاحظين أن الهواء يتم توجيهه بشكل أفضل إلى أسفل بسبب المشابك .

يمكن استخدام هذه الحيلة لتوجيه الهواء المنعش نحو المكان الذي ترغبين في تبريده، سواء كان ذلك في الصيف لتبريد الغرفة أو في الشتاء لتوزيع الهواء الدافئ بفعالية. هذه الحيلة بسيطة وفعالة، ويمكن أن تجعل استخدام المروحة أكثر كفاءة في توجيه الهواء بالطريقة التي تفضلينها. هدف هذه الفكرة هذا الصيف يُعتبر واحدًا من أكثر فصول الصيف حرارة في تاريخ البلاد شهدت مصر، في جميع مناطقها، ارتفاعًا كبيرًا وملحوظًا في درجات الحرارة، حيث بلغت في بعض الأماكن حتى 45 درجة مئوية هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة دفع الكثيرين إلى البحث عن طرق لتخفيف الحرارة داخل منازلهم باستخدام المكيفات والمراوح ووسائل أخرى، وجاءات هذه الفكرة لتخففيف الحر على الناس في المنازل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «فكرة جهنمية متخطرش على بال العفريت » … علقي المشابك ورا المروحة وهتنصدمي من النتيجة…ياريتنا جربنا الطريقة دي من زمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.