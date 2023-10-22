«السمك به سم قاتل » … وزارة الصحة تحذر من تناول هذه الانواع من السمك …متشتريهمش لو ببلاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتنوع أنواع السمك بشكل كبير وتشمل الأسماك البحرية والأسماك العذبة يمكن تصنيف السمك بناءً على العديد من العوامل مثل حجم الجسم وشكله والطريقة التي يتغذى بها يمكن أن تكون أنواع السمك أسماك زعانف وأسماك عظمية وأسماك رخوة، السمك يعد مصدرًا هامًا للبروتين العالي الجودة، ويحتوي على قليل من الدهون المشبعة والكوليسترول بالإضافة إلى ذلك، يحتوي السمك على نسب عالية من الأحماض الدهنية أوميغا-3، التي تعتبر مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية وللدماغ، يعتبر السمك جزءًا هامًا من النظام الغذائي الصحي ويقدم فوائد غذائية كبيرة، ويُشجع على تضمينه في نظامك الغذائي بانتظام للحصول على فوائده الصحية. انواع السمك التي يحذر تناولها سمك الفجل ( Fugu ): سمك الفجل هو سمك يعيش في المياه المالحة والمالحة في اليابان، ويعتبر سمك الفجل من أكثر الأسماك سمية في العالم يحتوي على سموم قوية في أعضائه، ويجب على الشفاهيين المدربين فقط تحضيره وتناوله بأمان.

سمك البياض ( Escolar ): سمك البياض يحتوي على مواد دهنية تمكنه من التراكم للمواد السامة في جسمه تناول كميات كبيرة من لحم سمك البياض يمكن أن يؤدي إلى مشاكل هضمية معروفة باسم “انفجار البطن”.

سمك البلوفين ( Blowfish ): سمك البلوفين هو نوع آخر من الأسماك الذي يمكن أن يحتوي على سموم يجب على الأفراد تناوله فقط إذا تم تحضيره بشكل صحيح وتناوله في المطاعم المرخصة.

سمك الحرفيش: بعض أنواع الحرفيش تحتوي على مستويات عالية من مادة السولفيت، وهي مادة كيميائية يمكن أن تكون سامة.

السمكة الحلزونية: يمكن أن تحتوي على مستويات عالية من الزئبق والكادميوم.

السمك المنخرط: يمكن أن يكون هذا السمك سامًا إذا تم تناوله في مناطق معينة حيث يكون ملوثًا.

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