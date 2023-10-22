دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الأمور التي قد تسعد قلوب البشر ولا يوجد أكثر من انتظار مولود جديد في العائلة خاصة في حال إذا كان الطفل الأول الذي ترزق به ، لذا يكون له رونق خاص وطقوس خاصة للغاية من أجله استقباله والتي من بينها ولا شك في ذلك اختيار اسم ذلك الطفل سواء أكان ذكرا أم أنثى فإن الجميع يعمل على تحديد ذلك الاسم من خلال اقتراح العديد من الأسماء التي تتميز بالروعة والاختلاف والتميز في نفس الوقت وهذه هي النقطة التي سنعمل على مناقشتها من خلال ما يلي من سطور في مقالنا هذا كما يلي
جدير بالذكر أن هناك العديد من الأسماء التي يتم اطلاقها على الأطفال خلال تلك الأيام والتي تحمل معاني غير مناسبة وغير لائقة بالنسبة للمجتمع المصري الذي نحيا فيه لذلك فقد أقرت الحكومة بشكل رسمي حظرا لتلك الأسماء والذي تمثل في تقرير غرامة مالية على من يخالف تلك التعليمات التي قدرت بنحو 200 جنيه مصري فقط لا غير ، التي قد تكون قيد الزيادة في أي لحظة
– الأسماء الممنوعة من التداول
- يمنع منعا باتا تداول تلك الأسماء المركبة والتي كان يتم استعمالها في الماضي
- لا يجوز أن يكون لدى الوالد الواحد طفلين يحملان نفس الاسم
- يتم حظر اختيار الأسماء التي تحمل في طياتها إهانة للدين الاسلامي أو الأديان السماوية الأخرى
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلاش الأسماء دي .. غرامة كبيرة تقرها لحكومة لمن يطلق تلك الأسماء على ” المواليد الجدد ” .. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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