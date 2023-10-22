دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعمل الدولة على إقرار شئ من النظام والانضباط في الكثير من القطاعات المختلفة في البلاد من أجل تحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن بشكل دائم وفي سبيل هذا الأمر يتم اتخاذ العديد من القرارات الهامة والتي لا تقبل نقاش نظرا لأهميتها والتي من بينها ما أقرته وزارة الداخلية من غرامات تتعلق بالبطاقات الشخصية أو الرقم القومي كما يحلو للبعض تسميتها حيث أنه قد لوحظ العديد من مظاهر الإهمال من جانب البالغين قبل الصغار والشباب حديث السن في التعامل مع تلك البطاقة المهمة بشكل لا يصدق من عدم استخراجها في موعدها المخصص لها أو الحرص على تجديدها في موعدها وهي أمور كان لابد من التعامل معها بشدة من جانب الجهات المنوط بها ذلك الأمر – غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي يدفع المواطن غرامة مالية تصل إلى نحو مائة جنيه مصري في حال لم يذهب لاستخراج البطاقة الشخصية الخاصة به لدى بلوغ السن القانوني لها والذي حدث بنحو 15 عاما

يدفع المواطن غرامة مالية تصل إلى نحو مائة جنيه مصري إذا ما ضبط يحاول استعمال بطاقة منتهية في إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة يدفع المواطن غرامة مالية تصل إلى نحو خمسين جنيه مصري في حال لم يتم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال 3 أشهر من تغييرها

يدفع المواطن غرامة مالية تصل إلى نحو خمسين جنيه مصري إذا تجاهل المواطن استخراج بدل فاقد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطلوبين بأسماءهم .. وزارة الداخلية تناشد هذه الفئة من حاملي ” الرقم القومي ” بسرعة التوجه للسجل المدني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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