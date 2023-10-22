“اتخلصي من الكرش فورا”…المعجزة الربانية في التخلص من الوزن الزائد جربيها حالا وانسي كل همومك جربي مستنية ايه!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بذور الكتان أحد الأعشاب الطبيعية التي لها فوائد كثيرة لجسم الإنسان حيث أنه من المواد الطبيعية التي لها فوائد كثيرة كما أنها تحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن كما أنها من الاعشاب التي كانت تستخدم منذ القدم في علاج كثير من أمراض الجهاز الهضمي حيث أنه يحتوي على كثير من الألياف الطبيعية التي تساعد في تحسين عملية الهضم كما أنه يستخدم في ضبط مستوى السكر في الدم كما أنها من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تقوية مناعة الجسم وتقوية الذاكرة كما أنها تستخدم أيضا في مساعدة الجسم في التخلص من السموم كما أنها تستخدم في إنقاص الوزن الزائد وهذا ما نتحدث عنه من خلال السطور التالية.

فوائد بذور الكتان للتخسيس

تعمل بذور الكتان على فقد الوزن الزائد بطريقة سريعة حيث تعد من الأعشاب التي تساعد في فقد الوزن حيث أنها تعمل على زيادة نسبة الحرق في الجسم كما أنها تخلص الجسم من كل السموم الموجودة به كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية التي تحسس الشخص وتجعله أقل إقبالا على تناول الطعام كما أنها تعمل على التخلص من الدهون الموجودة في الجسم وخاصه دهون منطقة البطن والارداف.

طريقة تناول بذور الكتان

يمكن تناول بذور الكتان بكل سهولة وهي أن نأتي بكمية من بذور الكتان ونقوم بغسله ثم نقوم برفع إناء به ماء على النار ونتركه حتى يصل لدرجة الغليان ثم نقوم بوضع البذور في الماء المغلي ونتركه لكي يغلي به لمدة ثم نقوم بتصفية البذور جيدا ثم نقوم بتناولها على الريق يوميا ثم نلاحظ الفرق في فترة زمنية قصيرة.