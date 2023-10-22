“ندمت اني مجربتهاش من زمان”…ضعي القرنفل مع زيت الزيتون كل ليلة في هذه المناطق ودلعي نفسك على الأخر!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي لها فوائد كثيرة حيث انه يستخدم منذ القدم في أنه مسكن طبيعي للآلام حيث أنه كانوا يستخدمونه منذ القدم في تسكين آلام الصداع والأسنان كما أن المرأة قديما كانت تستخدم في عمل كثير من الوصفات الجمالية التي تخص البشرة والشعر كما أنه لو فوائد كثيرة في علاج مشاكل الشعر والبشرة بالإضافة إلى زيت الزيتون الذي يعد من الزيوت التي لها فوائد كثيرة حيث أنه أيضا من الزيوت المستخدمة منذ القدم وهو في تقدم دائم حيث أنه من الزيوت التي أثبتت نجاحها في فترة قصيرة حيث الآن أصبح لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا اليومية.

فوائد استخدام القرنفل وزيت الزيتون للشعر

يستخدم القرنفل وزيت الزيتون في حل جميع مشاكل الشعر الذي يعاني منها الكثير حيث أن هذه الوصفة علاج قوي لحل مشكلة تساقط الشعر الذي تسبب إزعاجا للكثير كما أن هذه الوصفة تعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس فتجعل خلايا الشعر تنشط وتتجدد كما يمكن استخدام هذه الوصفة كعلاج قوي لمشكلة تقصف الشعر كما انها تعالج مشكلة الشعر الجاف فهي تعمل على تنعيم الشعر وجعله أكثر نعومة ولمعان كما أن هذه الوصفة تعمل على تكثيف الشعر فتملأ فراغات الشعر كما يمكن استخدام هذه الوصفة في عمل صبغة طبيعية للتخلص من الشعر الابيض نهائيا.

طريقة استخدام زيت الزيتون والقرنفل للشعر

يمكن استخدام زيت الزيتون والقرنفل بكل سهولة وهو أن نقوم بطحن كمية من عيدان القرنفل جيدا ثم نقوم بوضعه في إناء ثم نقوم بإضافة الية كمية من زيت الزيتون مع كمية من زيت الخروع وزيت جوز الهند نقوم بخلط كل هذه المكونات مع بعضها جيدا ثم نقوم بوضع هذه المكونات على الشعر من الجذور حتى الأطراف ثم نترك هذه المكونات على الشعر لمدة 30 دقيقة لأكثر ثم نقوم بغسل الشعر بماء فاتر ثم نلاحظ الفرق.