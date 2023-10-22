دوت الخليج - كتب احمد صلاح - معجزة هذه العشبة السحرية تخلصك من السموم وتمنع ارتفاع السكر في الدم خلال وقت قصير!!,

ان إنقاص الوزن يتطلب أن يكون التمثيل الغذائي للجسم يعمل على الوجه الأكمل؛ وذلك باعتباره المسؤول الأول عن معدل حرق الدهون بالجسم؛ لذلك من المفيد لخسارة الوزن استعمال طرق تحفز عملية التمثيل الغذائي إلى الذروة، خصوصا لمن لا يمتلكون القدرة على اتباع الأنظمة الغذائية للتخسيس.

وفي هذه السطور سوف نخبرك عن أكثر من مشروب سحري قبل النوم يحول جسمك ماكينة للحرق وقنبلة ناسفة للدهون، وسوف تخسرين 7 كيلو جرامات من وزنك في اقل من أسبوع.

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مشروب القهوة لحرق الدهون يفضل اختيار القهوة التي تحتوي على الكافيين، وتناولها قبل الأكل بنصف ساعة أو أكثر؛ وذلك للحد من الشهية.

كما يُنصح بتناول فنجان واحد من القهوة قبل الأكل، على ألا تتجاوز نسبة الكافيين التي تحصلين عليها في اليوم 200 مجم.

ماء الكمون لخسارة الوزن يحقق ماء الكمون نتائج مدهشة في حرق الدهون، وفقدان الوزن؛ حيث يحفز الجسم للاستجابة للأنسولين والجلوكوز؛ مما يحافظ على سكر الدم مستقر.

كما يتمتع ماء الكمون بخصائص مضادة للالتهابات، ومقاومة لتراكم الدهون في الجسم.

عصير جريب فروت للتخسيس يحقق تناول كأس، من عصير الجريب فروت العديد من الفوائد في خسارة الوزن الزائد.

حيث لا يحتوي الجريب فروت لا يحتوي على نسب سكر عالية من السكر؛ وهذا ما يجعل تناوله رائعًا في مقاومة الجوع.

شاي الزنجبيل حارق الدهون يعد تناول ​كوب من شاي الزنجبيل كل يوم من الطرق الفعالة لتعزيز المناعة وخسارة الوزن.

حيث يعمل شاي الزنجبيل على ضبط منسوب السكر في الدم، وتحسين آلية التمثيل الغذائى، وضبط الشهية.

بذور الشيا للتخلص من الكرش نهائياً تشمل بذور الشيا على البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، فهي تتميز بالحفاظ على نسب السكر في الدم وتجعل معدتك ملئية ولا تحس بالجوع المستمر، يمكن أن تفعل من بذور الشيا العديد من الأشياء التي تحب تناولها للتخلص من الكرش نهائياً، يمكن أن تصنعها مربي، ويمكن أن تضعها على الزبادي، ويمكن أن تضعها في ماء دافئ وتشربها في الصباح على معدة فارغة وسوف تلاحظ الفرق والتخلص من الكرش بطريقة سريعة.

الزنجبيل والليمون من المشروبات الفعالة في حروق دهون الكرش والجناب في أسرع فقط، فقط عليك تناوله يوميا قبل الوجبات لمدة 7 ليالي، وسوف تشاهدين نتيجة مذهلة في نحت وتخسيس الجسم بسرعه.

مشروب الشاي الأخضر ناسف الكرش يعتبر الشاي الأخضر مشروب قوي الفاعلية في إنقاص الوزن؛ وذلك لمخزونه الكبير من مضادات الأكسدة.

مع العلم أن الاستفادة من الشاي الأخضر في التخسيس يتطلب ممارسة بعض النشاط البدني، وتناول أكثر من كوب في اليوم.غالبا ما يستعمل الكثير من الأشخاص فاكهة الليمون في الوصفات الطاردة للسموم، لكن ثمة نبتة أخرى تصنع المعجزات ستمكنكم من التخلص من سموم جسمكم في وقت قصير دون تغيير عاداتكم الغذائية وتكمن فعالية الكزبرة في هذا المجال كونها غني بالمعادن التي تنقي الجسم من السموم والرواسب المتراكمة فيه، كما انها تجذب المعادن الثقيلة من مجرى الدم وتعمل على تنقية الاعضاء الداخلية وانسجة الجسم.

وتعمل الكزبرة بشكل اساسي على تنقية الكلى والكبد والبنكرياس، فهي تنقي الكبد من الدهون وتحسن من وظائف الكلى كما تمنع حصى الكلى وتحافظ على مستوى طبيعي ومعتدل للسكر في الدم. حسب وكالة البحوث والمعلومات حول الفواكه والخضر (فرنسا)، فإن الكزبرة غنية بالكالسيوم (67 مغ في 100 غ)، البوتاسيوم (%26,05 من القيمة الغذائية المنصوح بها)، الحديد (%12,64)، المغنسيوم (26 مغ في 100 غ) والمنغنيز (%21,50 من القيمة الغذائية المنصوح بها).تتميز الكزبرة بالأوراق الخضراء الكثيفة ، جميع أجزاؤها صالحة للأكل ولكن أوراقها الطازجة والبذور المجففة تستخدم أيضا فى الطبخ كتوابل. تتميز الأوراق بطعم حمضى مختلف عن البذور. والكسبره هي نبات عشبي حولي ذو رائحة عطرية قوية يصل ارتفاعه إلى 50 سم له أوراق علوية دقيقة التقطيع وأزهار صغيرة بيضاء أو قرنفلية اللون وتعطي ثماراً دائرية صغيرة صفراء الى بنية اللون وتعتبر الكزبرة من التوابل المشهورة ويستخدم البذور والزيت العطري والأروراق.

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الاسم العلمي : corindrum saivum الاسم الإنجليزي : coriander العائلة الخيمية : umbelliferae fa . M . الأسماء العربية كسبرة ، كزبرة ، قديون، كسفرة الموطن الأصلي حوض البحر الأبيض المتوسط هو الموطن الأصلي للنبات وتنتشر زراعته في جنوب أوربا وأسيا الصغرى،

: باقي توابل العائلة الخيمية وتجود زراعتها في السودان حيث تتركز زراعتها في فى الولايات الشماليالاصناف لا توجد اصناف محددة من الكسبرة و الكسبرة المزروعة حالياً في السودان هى خليط من السلالات تعرف جميعاً بأنها بلدية. ميعاد الزراعة تزرع الكسبرة في السودان كمحصول شتوي خلال شهر أكتوبر وأوائل شهر نوفمبر، النبات غير حساس للبرد ويستطيع أن يقاوم الحرارة والجفاف كما ان التأخير في الزراعة يؤدي إلى نباتات صغيرة الحجم قليلة الإنتاج التربة المناسبة تجود زراعة الكسبرة في معظم الأراضي الزراعية إلا انه تفضل الأراضي الصفراء والثقيلة وتكون جيدة الصرف والتهوية ولا تنجح

زراعته في الأراضي الملحية الغدقة ولا تتحمل درجات عالية من القلوية، أو الحموضة الأرضية بل تحتاج إلى بيئة متعادلة نوعا . الحصاد يجرى الحصاد بتقطيع النباتات المثمرة فوق سطح التربة باستخدام شرشرة حادة و ذلك عندما يصبح مجموعها الخضري أصفر مخضر وثمارها مكتملة النضج والتكوين ولونها أخضر مصفر وشبه جافة على ألا يتأخر الحصاد طويلاً عن ذلك حيث يؤدى التأخير إلى انفصال جزء من البذور عن النباتات وفقدها في التربة وبالتالي نقص

المحصول . وتربط النباتات في حزم، وتنقل إلى المخازن و تترك حتى تمام الجفاف. تفصل الثمار عن بقايا النباتات الجافة بواسطة عمليات الدراس . كمية الإنتاج : يعطى الفدان الواحد من 1000-1200 كجم من البذور الجافة وتختلف نسبة الزيت في البذور باختلاف منطقة الزراعة و في السودان تبلغ النسبة 1-2.5 %. المواصفات التصديرية لمحصول الكسبرة : على النمو التالي : 1- سليمة ونظيفة ذات رائحة طبيعية خالية من الثمار المتعفنة. – خالية من الإصابة بالحشرات والأمراض . 3- ذات لون أخضر مائل للاصفرار . 4- لا تقل نسبة الزيت الطيار عن 0.3 % . 5- إلا تزيد نسبة الرماد الكلى عن7 %، ونسبة الرماد الذائب في الحمض5.1. عشبة سحرية معجزة.. تخلصك من السموم وتمنع ارتفاع السكر في الدم خلال وقت قصير