«هتقولي ياريتني عرفتها من زمان »…. بإستخدام قشور البرتقال اعملي صابون سائل بكل سهولة .. بدل ما ترميها هتستخدميها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تفضل دائما ربات البيوت القيام بالوصفات الطبيعية والهامة في المنزل و يُمكن لأي ربة منزل القيام بخطوة بسيطة لتحضير وصفة صابون سائل رائعة باستخدام قشور البرتقال، هذه الوصفة تعتمد على مقادير طبيعية واقتصادية، وتُعتبر فعالة للغاية في تلبية احتياجاتك اليومية وتعتبر ايضا وصفة امنة وبسيطة يمكن ان تقوم بها اي ربة منزل في منزلها بكل سهولة. مكونات عمل الصابون السائل بإستخدام قشور البرتقال قشور برتقال (تحتاج إلى حوالي 2-3 برتقال حسب الكمية المرغوبة) صودا كاوية (هيدروكسيد الصوديوم) زيت زيتون أو زيت جوز الهند ماء مستخلص زيت البرتقال (اختياري للعطر) وعاء زجاجي مقاوم للحرارة قفازات مطاطية ونظارات واقية عبوات صابون سائل فارغة كيفية عمل الصابون السائل بإستخدام قشور البرتقال احصل على القشور: احش البرتقال بعناية واستخرج القشور الخارجية، قد تحتاج إلى حوالي 2-3 برتقالات للحصول على كمية كافية من القشور. تحضير محلول الصودا الكاوية: ضع الصودا الكاوية في وعاء زجاجي مقاوم للحرارة، ثم أضف الماء تدريجياً تحت التحريك حتى تذوب الصودا الكاوية، احرص على اتباع إجراءات السلامة وارتداء القفازات والنظارات الواقية. استخراج زيت البرتقال: امزج القشور المجففة بالزيت (زيت الزيتون أو زيت جوز الهند) في وعاء زجاجي. يمكنك أيضًا إضافة مستخلص زيت البرتقال لإضافة عطر لصابونك. مزج المكونات: امزج محلول الصودا الكاوية ببطء مع مزيج الزيت وقشور البرتقال، ستلاحظ أن المزيج سيصبح سائلًا وقد يكون ساخنًا. التحريك والتمزيج: استخدم ملعقة خشبية أو ملعقة بلاستيكية للتحريك برفق حتى تمتزج جميع المكونات بشكل جيد. تبريد وتخزين: اترك المزيج يبرد تمامًا ثم قم بتخزينه في عبوات الصابون السائل الفارغة. الاستخدام: يمكنك استخدام هذا الصابون السائل الطبيعي والعضوي لليدين والجسم.

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