لو الانترنت ضعيف عندك…اعرف المشكلة وحلها بسرعة مش هتصدق سبب ضعف الإنترنت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لايمكن أن نعيش بدون انترنت اليوم ، فحياتنا أصبحت مقرونة بالإنترنت بحيث لا يوجد مكان سواء عام او خاص لا يوجد به انترنت، فمن أهم الأجهزة التي أصبحت في كل بيت هو الراوتر الذي يبث الإنترنت في المنزل عن طريق شبكة الواي فاي التي تعمل على مشاركة اتصال الإنترنت على جميع أجهزة المنزل الحديثة من هواتف نقالة وأجهزة اللاب توب والكمبيوتر، وأحياناً تواجهنا مشاكل مع الراوتر منها مشكلة ضعف إشارة الواي فاي، لذا في هذا المقال سوف نتعرف معا علي كيفية تقوية إشارة الـ Wifi.

أسباب ضعف شبكة الواي فاي

‌1- وضع الراوتر بالقرب من الأماكن المائية مثل الأنابيب المائية أو أحواض السمك وغيرها، لأن الماء يقوم بامتصاص إشارات التردد الناتجة من الراوتر.

‌ 2- وجود الراوتر في مكان به ترددات أجهزة كهربائية أخرى مثل الترددات الناتجة من المايكرويف والبلوتوث وغيرها من الأجهزة، مما يؤدي الي ضعف شبكة الواي فاي.

‌3- كثرة شبكات الواي فاي من حولك يؤدي ذلك الي حدوث بعض التداخل بين الشبكات وبعضها، مما يؤدي الي ضعف شبكتك.

كيفية جعل شبكة الواي فاي قوية

‌1- عليك بوضع الراوتر في منتصف المنزل بحيث يقوم بتوزيع إشارة الواي فاي في كل المنزل.

‌2- عدم وضع الراوتر على الأرض، يجب أن يكون الراوتر أعلي من الأرض بمسافة لا تزيد عن 25 قدم ،وأيضا لأن الأسقف والمعادن تؤثر علي إشارة الواي فاي.

‌3- تحديث جهاز الراوتر الخاص بك باستمرار، لأن تلك التحديثات تأتي بإصلاحات أمنية وبعض التعديلات لتطوير الراوتر وتسريع إشارة الواي فاي.

‌4- يمكنك استخدام راوتر تي بي لينك ايه سي 750 وهذا الجهاز له زيادة واسعة في مدى التغطية اللاسلكية مع تقنية واي فاي 11AC التي تدعم كل أجهزة الراوتر التقليدية في حين توفر لك إتصالاً ثنائي الموجات قوياً للغاية في الأماكن التي لا تغطيها الشبكة، مما يعني أنك ستتمكن من الإستمتاع بإمكانية الوصول إلى الانترنت بكل سهولة من أي مكان في منزلك أو مكتبك.