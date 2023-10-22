ضاع عمرنا وإحنا منعرفهاش .. وصفة جهنمية ومضمونة 100% هتقضي على زفارة الفراخ نهائياً بمكون سحري موجود في مطبخك .. النتيجة هتبهرك جربي وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أكلات الفراخ من الأكلات المحببة لدى الجميع، فهي شهي ولذيذة بجميع وصفاتها، ولكن هناك مشكلة تقابل ربات البيوت ألا وهي الزفارة المتواجدة في جلود الفراخ، وتظن الأمهات أن غسلها بالماء ونقعها به سيزيل تلك الزفارة و لكن هذه الطريقة غير مجدية نهائيًا، فإن كنت ممن يعانون من الروائح غير المحببة في الفراخ وفرنا لك هذا المقال الذي سيعطيك السر الذي يخلصك من هذه الروائح بعدة طرق وليست طريقة واحدة، وبمكونات داخل مطبخك.

طرق بسيطة للقضاء على رائحة الزفارة

وفرنا لك بعض الخطوات والطرق السهلة لنظافة الفراخ ومن هذه الطرق:

استخدام الملح، حيث يعتبر الملح أكثر الأشياء التي تخلصك من الزفارة ويطهر وينقي الفراخ من أي دم أو زفرة، ويمكن استخدامه بوضع القليل منه في ٢ كوب ماء وتنقع الفراخ لمدة نصف ساعة.

الليمون، هو من أفضل المطهرات وله قدرة كبيرة على نسف أي روائح كريهة في أي طيور ودواجن، يمكنك اضافته على الملح والماء للحصول على أقوى محلول نظافة.

الخل سواء كان الأبيض أو خل التفاح، بوضع ربع كوب خل على لتر من الماء وترك الفراخ لمدة 30 دقيقة.

الدقيق الأبيض يخلصك من أي شعر في جلد الفراخ وكذلك الروائح، رشي القليل من الدقيق على جسم الدجاجة وافركية وتركية 5 دقائق ثم قومي بشطفه بالماء.

نصائح خاصة عند شراء الفراخ

يجب عليك عند شراء الفراخ أن يكون التعامل من مكان معروف وذا ثقة لأن بعض الأماكن يقومون بطحن عظام السمك وجعلها طعام للدجاج وهذا يعمل على تغيير الطعم وتسبب الزفرة، والبعض قد يحقن الدجاج بالحقن النافخة مما يسبب أضرار لك ولأسرتك.