اكتشاف جبل ذهب حير العلماء على سطح الدول العربية.. ما وجدوه سيكفي كل من على الأرض

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في ظاهرة فريدة من نوعها بعدما تم الإعلان عن اكتشاف مذهل حير كثير من العلماء بعد أن جف النهر أخيرًا، بشكل جعل هذا العالم من العوالم التي تتحقق فيها الأساطير من زمن بعيد، حيث يتم الكشف عن الكثير من أسرار التاريخ في أماكن لم يتوقعها أحد في يوم من الأيام، في الموقع الغامض الذي كان يتدفق خلاله نهر الفرات في يوم من الأيام، وبعد جفاف النهر ظهر شيئًا غير عادي في مشهد أصاب الكل بالذهول.

اكتشاف الجبل الذهب الذي حير العلماء

ترك الخبراء والزائرين في حيرة من أمرهم وفي حالة رهبة عند استكشاف الجبال الذهبية التي ظهرت عندما جف نهر الفرات في العراق، ومن المعروف أن نهر دجلة هو النهر الكبير الآخر الذي تتميز به بلاد ما بين النهرين، يقع نهر الفرات في أقصى الغرب من الاثنين، ومع اكتشاف جبال الذهب من المتوقع أن تودع بلاد ما بين النهرين الفقر خلال وقت قريب بعد اكتشاف هذا الكنز الضخم حيث تم العثور على كميات هائلة من الذهب ستكون كافية لتحسين المعيشة في أنحاء الدولة.

انحسار نهر الفرات عن جبل من الذهب

هذه الجبال التي تم استكشافها تعكس تاريخ عريق وثروات هائلة داخل هذه البلاد، وهذا بمثابة تذكير بأن الكنوز الطبيعية قد لا تكون بعيدة عن الناس بل يمكن أن تظهر تحت أقدامنا، وانحسار نهر الفرات عن جبل الذهب علامة من علامات الساعة الصغرى حين يتسامح الناس بهذا الكنز العظيم ويتقاطرون من كل جانب في سباق للحصول عليه والاستئثار به وتتهافت النفوس، وحينها تحدث مجزرة كبيرة، قد بلغنا عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.