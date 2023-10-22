«عندك كنز في بيتك وانتي متعرفيش »…. استخدامات هتبهرك لقشور الموز .. هتقولي ياريتني عرفتها من زمان !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر قشور الموز جزءًا من الفاكهة يُهمل عادةً ويرمى في معظم الأحيان ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه القشور مفيدة بشكل لا يصدق من خلال الاستفادة من العديد من الخصائص والفوائد التي تحملها في هذا المقال، سنكتشف بعضاً من الاستخدامات المذهلة والمبتكرة لقشور الموز على الرغم من أن قشور الموز عادةً ما تُهمل، إلا أن لديها فوائد كبيرة واستخدامات متعدد قبل استخدام قشور الموز تأكد من غسلها جيدًا لإزالة الأوساخ والمواد الكيميائية الزراعية بالاستفادة من هذه الاستخدامات المبتكرة لقشور الموز، يمكنك تقليل الهدر الغذائي وتحسين صحتك وبيئتك في آن واحد.

ما هي الاستخدامات المختلفة والهامة لقشور الموز

تحسين صحة الجلد: تحتوي قشور الموز على كميات كبيرة من البوتاسيوم والمغذيات التي تعزز من صحة الجلد، يمكنك استخدام القشور كمقشر طبيعي للبشرة، حيث يمكن أن تساعد في التخلص من الخلايا الميتة وتحسين ملمس البشرة.

علاج حروق الشمس: إذا كنت تعاني من حروق شمسية مؤلمة، يمكك استخدام قشور الموز لتخفيف الالتهاب وتهدئة البشرة المحترقة، قم بفرك القشرة الداخلية على الجلد المتضرر لتوفير راحة وتخفيف الألم.

تبييض الأسنان: قشور الموز تحتوي على مركبات تساعد في تبييض الأسنان بشكل طبيعي قم بفرك الداخلية من القشرة على الأسنان بانتظام للحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا.

تغذية النباتات: يمكن استخدام قشور الموز كسماد عضوي للنباتات قم بتفتيت القشور وتوزيعها حول نباتات الحديقة أو الأزهار لتوفير العناصر الغذائية اللازمة للنباتات.

تخفيف الحكة والحروق: قشور الموز يمكن أن تكون مفيدة في تخفيف حكة الحروق الصغيرة واللسعات قم بفرك القشرة الداخلية على المنطقة المتضررة لتقليل الالتهاب والحكة.

تنظيف الأحذية: قشور الموز يمكن أن تُستخدم لتلميع وتنظيف الأحذية قم بفرك القشرة الداخلية على الأحذية الجلدية للحصول على لمعان وتنظيف فعّال.

تغذية الحيوانات الأليفة: إذا كان لديك حيوانات أليفة تحب الفواكه، يمكك تقديم بعض القشور المجففة كوجبة خفيفة لهم قشور الموز تحتوي على فيتامينات ومعادن مفيدة لصحة الحيوانات الأليفة.