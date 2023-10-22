الحق ارميه من البيت بسرعة .. الحكومة تحذرك وبشده من تواجد هذا الجهاز في بيتك… هنروح في سين و جيم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني العديد من المستخدمين لخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر من سوء الشبكة، وذلك بسبب حصول البعض على أجهزة غير معتمدة لتقوية الشبكة في منازلهم، وقد استخدم الكثير من الناس هذه الأجهزة الغير معتمدة، ومن أبرز هذه الأجهزة التي يتم استخدامها هي مقويات الإشارة غير الشرعية والتي تؤثر بشكل سلبي على جودة المكالمات الصوتية في المناطق السكنية المحيطة بها مما يؤدي إلى الكثير من المشاكل وضعف شبكة الاتصالات والانترنت لدى المقيمين من المواطنين المحيطين بالمنزل الذي يوجد به الجهاز، ويتم بيع هذه الأجهزة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية أي أنه في معظم الأحيان يتم بيع هذه الأجهزة بشكل غير شرعي، ولكن هذا الجهاز قد منعت الحكومة من استخدام الأشخاص له وقامت بفرض غرامة مالية تقدر بنحو 5 مليون جنيه مصري لردع الجميع عن استخدامه حيث يؤثر سلبا على باقي مستخدمي الإنترنت المتواجدين بالقرب منه ويضعف شبكة الإنترنت لديهم وسوف نوضح تفاصيل هذا الأمر في السطور التالية.

العقوبة الصادرة على استخدام أجهزة تقوية الشبكة الغير قانونية

فرضت الحكومة المصرية غرامة مالية كبيرة على كل شخص يستخدم جهاز تقوية شبكة الإنترنت وذلك لأن شبكة الإنترنت حق لجميع المواطنين من مستخدمي الخدمة واستخدام هذا الجهاز يُعد بمثابة سرقة المزيد من استهلاك الخدمة بصورة قوية وبالتالي ضعف الخدمة لدى الآخرين من المستخدمين، ونتيجة لذلك ووفقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والذي جاء فيه تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من جهاز الاتصالات لتصل إلى100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه ومن أبرز هذه الأجهزة تلك الخاصة بتقوية الإشارة غير الشرعية والتي تؤثر بالسلب على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية، ويقوم جهاز الاتصالات باتخاذ العديد من الإجراءات من أجل تحسين جودة الخدمة حيث تم البدء في إجراءات تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لتغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الجهاز ومن أبرزها مقويات الإشارة غير الشرعية والتي تؤثر على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية، ولكن بعد هذا هل توجد فرصة أو طريقة قانونية للحصول على شبكة قوية هذا ما سنعرفه في الفقرة التالية.

أجهزة قانونية لتقوية الشبكة

بعد حظر استخدام الأجهزة الغير شرعية لتقوية الشبكة بدأ الناس بالبحث عن البدائل المصرح بها لتقوية شبكة الإنترنت وكان الحل في تصريح وزارة الإتصالات التي أعلنت الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول أنه يتم توفير أجهزة لتقوية الشبكات مطابقة للمواصفات القياسية العالمية ولا تؤثر على الشبكة بشكل سلبي وسيتم طرحها للمواطنين بأسعار معقولة وأنها متوفرة حاليًا عبر وزارة الاتصالات، ومن أهم ما يميز تلك الجهاز: