مطلعتش للأظافر فقط .. استخدامات مذهلة وغير متوقعة لقصافة الأظافر لن تخطر على بالك .. ياريتنا عرفناها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يخلو منزل من وجود قصاصة الأظافر، حيث تعتبر القصافة أعدادات النظافة الشخصية والتي لا يستحب أشتراك شخصين بها لعدم نقل الأمراض الجلدية ونقل البكتريا والحكة، ولكن ما لا تعلمه أن هذه الآلة تم اكتشاف عدة استخدامات لها غير قص الأظافر، وقديمًا كان يستخدمها البعض آلة حادة لقطع أي شيء صغير مثل سلك كهرباء أو ما شابة، وفي هذا المقال سنخبرك بعدة استخدامات أخرى تستفيد منها وتوفر عليك الكثير.

استخدامات خيالية قصافة الاظافر

إليك بعض الاستخدامات الحديثة التي قد تفيدك في خيالك اليومية باستخدام قصافة الأظافر:

يمكن استخدامها لقطب بعض السلوك الكهربائية ليدك في المنزل أو إخراج سلك من داخل أي حديد

تستخدم في ثني سلك الرسيفر أو أي سلك مصنوع من النحاس.

يمكنك استخدامها في تثبيت عود بخور تحتارين في وضعه ولم في الفتحة الأمامية من القصافة.

إن كانت هوايتك الكروشيه فيمكن حل مشكلة فك بكرة الخيط بتثبيت الخيط في الفتحة الأمامية للإصابة ثم سحب الخيط حسب الحاجة.

يمكنك استخدامها كأداة فتح عبوات المياة الغازية وزجاجات الكوكيز كولا بكل سهولة.

كيف تحافظ على القصافة لوقت أطول

يجب وضع القصافة في مكان جاف ونظيف بعيد عن أيدي الأطفال، بالإضافة إلى ضرورة تنظيفها ولم باستخدام الكحول أو قطعة مبللة من الخل والملح، يجب أن تكون هناك قصافة لكل شخص في المنزل حتى لا تنتقل أي عدوى جلدية من شخص إلى آخر.