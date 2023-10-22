دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نقدم لكم طريقة لتنظيف مروحة الهواء في المطبخ وإزالة الزيوت والأوساخ المتراكمة. تعد مروحة الهواء في المطبخ جهازًا هامًا يساعد في إزالة الروائح والدخان والبخار الناتج عن الطهي، ومع ذلك قد يتراكم الدهون والأوساخ على مروحة الهواء مع مرور الوقت، مما يؤثر على أدائها ونظافة المطبخ، من الضروري تنظيف مروحة الهواء بانتظام، على الأقل مرة واحدة في الشهر، في هذا المقال سنوضح لكم كيفية تنظيف مروحة الهواء في المطبخ من الدهون والأوساخ باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في المنزل. 1. قم بفصل مروحة الهواء عن مصدر الكهرباء. 2. ازيل الفلاتر من مروحة الهواء. 3. اغسل الفلاتر بالماء الساخن والصابون. 4. إذا كانت الفلاتر قذرة جدا، يمكنك غمرها في محلول من الخل والماء بنسبة 1:1 لمدة ساعة. 5. اشطف الفلاتر جيدًا بالماء النظيف واتركها تجف تماماً. 6. نظف الجزء الخارجي لمروحة الهواء بإسفنجة أو قماش مبلل بمحلول غسل الصحون. 7. استخدم فرشاة الأسنان القديمة لتنظيف المراوح والشفرات. 8. تأكد من أن مروحة الهواء جافة تماماً قبل إعادة توصيلها بمصدر الكهرباء. نصائح مهمة لتنظيف مروحة الهواء في المطبخ: ارتدي قفازات مطاطية لحماية يديك من المواد الكيميائية.

اسمح بجفاف مروحة الهواء تماماً قبل إعادة تشغيلها.

إذا كنت تستخدم محلولاً من الخل والماء، تأكد من شطفه جيدًا بالماء النظيف قبل تشغيل مروحة الهواء مرة أخرى. طريقة تنظيف مروحة الهواء باستخدام البيكربونات والخل: 1. قم بفصل مروحة الهواء عن مصدر الكهرباء. 2. ازيل الفلاتر بحذر لتجنب التلف. 3. قم بتحضير عجينة من البيكربونات والخل. 4. افرك العجينة على جميع أسطح مروحة الهواء باستخدام فرشاة أسنان قديمة. 5. اترك العجينة على المروحة لمدة ساعة أو ساعتين على الأقل. 6. اشطف العجينة جيدًا بالماء البارد. 7. نظف الفلاتر والجزء الخارجي لمروحة الهواء باستخدام إسفنجة أو قماش مبلل بمحلول غسل الصحون. 8. تأكد من أن مروحة الهواء جافة تماماً قبل إعادة توصيلها مصدر الكهرباء لتجنب التلف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «ياريتني جربتها من زمان».. طريقة تنظيف شفاط المطبخ من الدهون المتراكمة من سنين والقضاء على كل الزيوت والأوساخ المتراكمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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