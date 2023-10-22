«يا بختهم مش هيدفعوا فاتورة الأرضي تاني»..4 فئات معافين من دفع فاتورة التليفون الارضي + شركة الاتصالات تعلن عن خبر سار لهؤلاء المواطنين..شوف نفسك لو انت منهم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حددت تليكوم مصر الفئات المعفاة من دفع فواتير الهاتف الأرضي، معترفة بأهمية الهاتف الأرضي في التواصل الاجتماعي، حتى مع انتشار الهواتف الذكية. تتضمن المعافاة المواطنين المتقاعدين الذين تجاوزوا سن الستين والأشخاص ذوي الإعاقة الكاملة الذين لا يمكنهم العمل بسبب حالتهم الصحية.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم احتياجات خاصة، يجب تقديم المستندات اللازمة للاستفادة من هذه الاستثناءات. ولتبسيط عملية دفع الفواتير، قدمت تليكوم مصر خطوات سهلة: زيارة الموقع الرسمي، إدخال الرمز الرقمي للمحافظة المعنية، إدخال رقم الهاتف الأرضي، التحقق من الفاتورة، واستكمال عملية الدفع عن طريق إدخال تفاصيل الحساب.

يمكنك دفع فاتورة الهاتف الأرضي عن طريق القيام بالخطوات التالية:

1. زيارة مكتب الشركة المشتركة للهواتف: قم بزيارة أقرب مكتب لشركة الاتصالات التي تقدم لك خدمة الهاتف الأرضي، هناك ستجد مكتب خدمة العملاء حيث يمكنك دفع الفاتورة نقدًا أو باستخدام بطاقة الائتمان.

2. الدفع عبر الإنترنت: تحقق من موقع الشركة المشتركة للهواتف إذا كانت توفر خدمة دفع الفواتير عبر الإنترنت. إذا كانت الشركة تقدم هذه الخدمة، يمكنك التسجيل عبر الموقع ودفع الفاتورة باستخدام بطاقة الائتمان أو حساب البنك الخاص بك.

3. الدفع عبر التليفون المحمول: في بعض الحالات، يمكنك استخدام الهاتف المحمول لدفع فاتورة الهاتف الأرضي. اتبع التعليمات التي يقدمها موفر الخدمة لديك لإجراء الدفع عبر الهاتف المحمول.

4. الدفع عن طريق الصراف الآلي في بعض البلدان.