دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وزارة الكهرباء والطاقة ملتزمة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل الأحمال، ولذلك تم إطلاق خطة لتقليل الأحمال منذ بداية موسم الصيف هذا العام، من خلال تنفيذ انقطاعات التيار الكهربائي بشكل متناوب في جميع محافظات جمهورية مصر العربية. مع تحسن الظروف الجوية، يتساءل الكثير من المواطنين عن سنتحدث في هذا المقال عن تاريخ انتهاء هذه الخطة، بالإضافة إلى مجموعة من المعلومات الأخرى.
يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن تاريخ انتهاء انقطاع التيار الكهربائي، لذا أعلن السفير نادر أن انقطاع التيار سيستمر لمدة خمسة عشر يومًا في سبتمبر، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد الضغط على مصادر الغاز والوقود المستخدمة في إنتاج الطاقة، أضاف نادر أن الحكومة ستعمل بخطة لتقليل الأحمال حتى تتحسن الظروف الجوية، وأكد أن وزارة الكهرباء والطاقة لم تحدد بعد موعدًا لانتهاء هذه الأزمة، مشددًا على أن عملية انقطاع التيار ستنتهي فور تحسن الظروف الجوية.
استعلام عن فاتورة الكهرباء
قدمت وزارة الكهرباء والطاقة للمواطنين القدرة على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال اتخاذ عدة خطوات بسيطة، وهي كما يلي:
- يدخل المواطن الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة.
- بين الخيارات المتاحة، يختار المواطن خدمة استعلام عن فاتورة الكهرباء.
- يحدد المواطن المكان الذي يوجد فيه، سواء كان منزلًا أو شركة.
- يختار المواطن الفرع الذي يناسبه ويظهر على الجهة اليمنى من فاتورة الكهرباء.
- يدخل المواطن رقم الاشتراك المؤلف من عشرة أرقام.
- ينقر المواطن على “عرض الفاتورة” لعرض أحدث فاتورة للكهرباء بالإضافة إلى الفواتير السابقة.
- في النهاية يُظهر للمواطن قيمة فاتورة الكهرباء التي يجب دفعها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «مفيش ضلمة تاني هيصوا وزقططوا»… رسمياً موعد انتهاء قطع الكهرباء في جميع المحافظات وزارة الكهرباء تعلن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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