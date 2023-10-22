«مفيش ضلمة تاني هيصوا وزقططوا»… رسمياً موعد انتهاء قطع الكهرباء في جميع المحافظات وزارة الكهرباء تعلن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وزارة الكهرباء والطاقة ملتزمة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل الأحمال، ولذلك تم إطلاق خطة لتقليل الأحمال منذ بداية موسم الصيف هذا العام، من خلال تنفيذ انقطاعات التيار الكهربائي بشكل متناوب في جميع محافظات جمهورية مصر العربية. مع تحسن الظروف الجوية، يتساءل الكثير من المواطنين عن سنتحدث في هذا المقال عن تاريخ انتهاء هذه الخطة، بالإضافة إلى مجموعة من المعلومات الأخرى.

يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن تاريخ انتهاء انقطاع التيار الكهربائي، لذا أعلن السفير نادر أن انقطاع التيار سيستمر لمدة خمسة عشر يومًا في سبتمبر، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد الضغط على مصادر الغاز والوقود المستخدمة في إنتاج الطاقة، أضاف نادر أن الحكومة ستعمل بخطة لتقليل الأحمال حتى تتحسن الظروف الجوية، وأكد أن وزارة الكهرباء والطاقة لم تحدد بعد موعدًا لانتهاء هذه الأزمة، مشددًا على أن عملية انقطاع التيار ستنتهي فور تحسن الظروف الجوية.

استعلام عن فاتورة الكهرباء

قدمت وزارة الكهرباء والطاقة للمواطنين القدرة على الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال اتخاذ عدة خطوات بسيطة، وهي كما يلي: