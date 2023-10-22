«هتبقي مليونير»..التلفزيون القديم ابحث عنه فورا فيه كنز أغلى من الذهب..يابختك لو عندك في البيت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأجهزة القديمة تُعَدّ كنوزًا يجهل عنها الكثيرون، ومن بين هذه الأجهزة التلفزيون القديم. في هذه الفقرات، سنكتشف الكنز الذي يكمن داخل هذا الجهاز. يجدر بالذكر أيضًا أن التلفزيون القديم يحتوي على العديد من المواد والعناصر النادرة، ويُمكن الاستفادة من هذه المواد مرة أخرى في صنع بعض الأشياء المهمة.

للحصول على الكنز، يجب اتباع بعض الخطوات الحذرة والمناسبة لاستخراجه. يُشدد على أنه يجب أن يقوم بهذه الخطوات شخص ذو خبرة في استخدام وفك الأجهزة الإلكترونية الكهربائية، لتجنب أي أذى للنفس، حيث إن بعض الأجهزة قد تحتوي على مواد ضارة. عند فك الجزء الخارجي للتلفزيون باستخدام مفك البراغي، يلزم تحضير بعض المعدات والأدوات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع الشخص المعني بالعملية بمجموعة من المهارات لضمان نجاح هذه العملية، ويجب الالتزام بجميع الخطوات واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيام بها.

الخطوات لاستخراج الكنز تتمثل فيما يلي:

1. تجهيز المعدات الضرورية مثل المفكات.

2. فك المسامير الموجودة في الجزء الخارجي للتلفزيون باستخدام مفك البراغي.

3. فصل الجزء الخارجي للتلفزيون عن الجزء الداخلي.

4. اختيار المعدات المناسبة لبدء فك الجزء الداخلي واستخراج جهاز الضغط الموجود داخل التلفزيون، ويمكن فك هذا الجزء بسهولة بواسطة التسخين.

5. بعد استخراج جهاز الضغط، يُمكن استخدامه في صنع العديد من الأشياء المفيدة، مثل صواعق، أو استخدامه لمقاومة اللمبات النيون.