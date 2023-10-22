«طلعت أهم من الفلفل نفسه !!»..بذور الفلفل الأخضر كنز رهيب في بيتك اوعي ترميها تاني..ازاي عايشين كل دا ومانعرفش!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص السيدات الناشطات دائمًا على إعداد طعام صحي لأطفالهن، ولذلك يقمن بشراء الفلفل بسبب فوائده الصحية للجسم، إنه أحد الخضروات التي يستخدمها السيدات في الطهي بشكل رئيسي، لأنها تُضاف إلى العديد من الأطعمة لمذاقها اللذيذ ونكهتها. لهذا السبب، تحرص السيدات دائمًا على التخلص من الأجزاء التي لا تحتاج إليها من الفلفل، وذلك دون معرفة مدى الفوائد الصحية التي يحتوي عليها، ولكن الفلفل هو كنز من الفوائد والاستخدامات، سنستعرض ذلك لك بالتفصيل خلال الأسطر التالية.

إضافة إلى ذلك يجدر بالذكر أن سيقان الفلفل الخضراء، التي يُغفل عنها غالبًا، تحتوي على عناصر غذائية قيمة مثل فيتامين بي، فيتامين ج، الزنك، الكالسيوم، والمغنيسيوم. تحمل هذه الأجزاء من الفلفل استخدامات عملية يمكن أن تسهم في تحقيق جسم صحي، وتساعد في فقدان الوزن، دعونا نستكشف كيفية استخدام سيقان الفلفل لتحقيق نمط حياة صحي:

1. ابدأي بشراء كمية مناسبة من الفلفل الأخضر.

2. اغلي كمية صغيرة من الماء على نار عالية.

3. أضيفي ملعقة من الكمون إلى الماء المغلي.

4. في وعاء متوسط الحجم، اجمعي سيقان الفلفل الأخضر.

5. امزجي حبوب الكمون مع سيقان الفلفل، وقومي بخلطهم بشكل جيد.

6. اتركي المزيج ليغلي لمدة يوم كامل للاستفادة من جميع عناصره النافعة.

7. اشربي هذا المشروب كل صباح كجزء من فطورك اليومي للعمل نحو تحقيق جسم صحي.