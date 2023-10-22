«فكرة عبقرية لم تخطر على بال احد».. الكشف عن حيلة يقوم بها عمال محطات الوقود يتسبب في زيادة استهلاك البنزين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شهد مقطع فيديو تداوله المواطنون شرحًا قدمه أحد المواطنين حول سلوك يقوم به عمال محطات الوقود عادة، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك السيارات للبنزين، وسوف نتعرف من خلال المقال على هذه الحيلة حتى نتمكن من اكتشافها والحفاظ على البنزين وتقليل الاستهلاك.

في الفيديو، أوضح المواطن: “عمال المحطات يرتكبون خطأ. أثناء الدفع، يقومون بخفق على سيارتك، في محاولة لتقديم المبلغ المستدين لك.”

وشرح أن هذا الإجراء يتسبب في تلف صندوق الفحم النشط، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين، وتراجع أداء المحرك، وتغير في رائحة البنزين داخل السيارة.

واقترح المواطن حل بسيطًا: تنبيه عامل محطة الوقود بضربة واحدة فقط، مما يمنع الضرر الناجم عن عملية الخفق.

بعض الطرق لتقليل استهلاك البنزين:

1. القيادة بحذر: تجنب السرعات العالية والتسارع والتوقف السريع. استخدم الفرامل بحذر وحافظ على سرعة معتدلة وثابتة.

2. صيانة السيارة: تأكد من أن السيارة في حالة جيدة وصحية، اتبع جدول الصيانة الموصى به وتأكد من تغيير الزيت والفلاتر بانتظام.

3. **ضغط الإطارات:** تأكد من أن ضغط الإطارات مُضبوط وفقًا للقيم الموصى بها في دليل السيارة. الإطارات المنخفضة تزيد من مقاومة الدوران وبالتالي تزيد من استهلاك الوقود.

4. **إيقاف المحرك عند التوقف الطويل:** إذا كنت ستنتظر لفترة طويلة (أكثر من دقيقة أو دقيقتين)، اطفئ المحرك لتوفير الوقود.

5. **استخدام نوافذ مغلقة أثناء القيادة السريعة:** فتح النوافذ أثناء القيادة بسرعات عالية يؤدي إلى زيادة المقاومة الهوائية واستهلاك أكبر للوقود. استخدم نظام التكييف بدلاً من فتح النوافذ أثناء السرعات العالية.

6. **تخزين الأمتعة الزائدة:** تجنب حمل أوزان زائدة غير ضرورية في السيارة، حيث يؤدي زيادة الحمولة إلى زيادة استهلاك الوقود.

7. **استخدام الوقود الصحيح:** تأكد من استخدام نوع الوقود الموصى به في دليل السيارة. استخدم وقود ذو جودة عالية ومن محطات وقود موثوقة.

8. **تجنب الخروج عن المسار:** تجنب السير بسرعات عالية والتوقف المتكرر، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة في استهلاك الوقود.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل استهلاك البنزين وتوفير المزيد من الوقود والمال.