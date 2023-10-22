«فكرة بمليون جنيه»..زجاجة واحدة من الكوكاكولا سر تنظيف الحمام والمطبخ باحترافية فعالة.. ياريتني جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كوكا كولا المشروب الغازي الشهير والمستهلك عالميًا، يمكن استخدامه أيضًا كوكالة تنظيف فعّالة للمنزل، يحتوي كوكا كولا على حمض الفسفوريك، وهو مركب كيميائي قوي يتميز بخصائص تنظيف ممتازة، حيث يمكن أن يساعد حمض الفسفوريك في إزالة الأوساخ والدهون والبقع من مختلف الأسطح.

هناك العديد من الاستخدامات لكوكا كولا في التنظيف لا تخطر على بال احد والتى سوف نتعرف عليها بالتفصيل لاستفادة منها بعدة أشكال مختلفة والتى منها:

1. المطبخ: يمكن استخدام كوكا كولا لتنظيف الفرن والموقد والقدور والمقالي والأواني والأدوات من خلال الكوكا كولا.

2. الحمام: يمكن استخدام كوكا كولا لتنظيف المراحيض والحوض والأرضيات.

3. النوافذ: يمكن استخدام كوكا كولا لتنظيف النوافذ والمرايا.

4. التنجيد: يمكن استخدامه لإزالة البقع من السجاد والسجاد والأثاث.

5. السيارات: يمكن استخدام كوكا كولا لتنظيف المحرك والإطارات والنوافذ.

كيفية استخدام كوكا كولا في التنظيف:

التنظيف الأسطح الصلبة، يمكنك صب كوكا كولا مباشرة على المنطقة المراد تنظيفها، ثم فركها بواسطة قطعة قماش أو فرشاة.

بالنسبة للأسطح الحساسة، يمكن تخفيف كوكا كولا بالماء. اخلطي ربع كوب من كوكا كولا مع كوب من الماء ثم استخدمي الحلاوة لتنظيف المنطقة المراد تنظيفها.

نصائح لاستخدام كوكا كولا في التنظيف: