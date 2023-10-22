4 أجهزة كهربائية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى 750 جنية اغلقها قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - التيار الكهربائي هو نوع من الطاقة ينشأ من خلال تحرك الإلكترونات داخل موصل كهربائي يُعتبر الكهرباء مصدرًا أساسيًا لتشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية في حياتنا اليومية، وتلعب دورًا حيويًا في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك الصناعة ووسائل النقل والتكنولوجيا واحتفظ بقدر كبير من الأهمية في العصر الحديث على الرغم من أهمية الكهرباء، فإن الأجهزة الكهربائية المنزلية تشكل مصدرًا شائعًا لزيادة تكاليف الفواتير الشهرية للكهرباء يعزى ذلك جزئيًا إلى سوء استخدامنا وتبذيرنا للكهرباء في هذا المقال، سنستعرض أنواع الأجهزة التي يمكن أن تساهم في ارتفاع تكلفة الفواتير الشهرية للكهرباء ونتعرف على أهم الأجهزة الكهربائية التي تلعب دورًا في هذا الزيادة.
احذر هذه الأجهزة تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء
بعض الأجهزة الكهربائية التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء تشمل:
- مكيف الهواء: يُعتبر مكيف الهواء واحدًا من أكبر المستهلكين للكهرباء تشغيله لمدة ساعة واحدة يمكن أن يستهلك أكثر من 1000 واط أو 1450 كيلو واط شهريًا لتقليل التكلفة، يمكنك تقليل استخدامه وضبط درجة حرارته عند 25 درجة مئوية، وإيقاف تشغيله عندما لا يكون ذلك ضروريًا.
- غسالة الصحون: يجب استخدام غسالة الصحون بحذر، وتفضيلًا عدم استخدامها يوميًا قم بتفعيل وضع توفير الطاقة عند الضرورة.
- غلاية الشاي: على الرغم من صغر حجمها، تؤثر غلاية الشاي بشكل كبير في استهلاك الكهرباء اليومي يمكنك تقليل استخدامها واستخدام وسيلة أخرى لتسخين الماء مثل الموقد لتوفير تكاليف الكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد غسالة الملابس الكهربائية والإضاءة الزائدة من فواتير الكهرباء للتوفير، قم بفصل الأجهزة بعد الاستخدام وأطفئ جميع الأضواء أثناء النوم.
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