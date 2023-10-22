«كنز في بيتك وانت متعرفش».. فرد الشعر بالخميرة أقوى كيراتين طبيعي لشعر حريري في نصف ساعة فرد وإطالة وترطيب .. ياريتني عرفتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من النساء يبحثن عن وسائل طبيعية لتنعيم شعرهن وتقليل تجاعيده، بهدف الحصول على شعر ناعم وحريري تعد الخميرة واحدة من العناصر الطبيعية التي تتمتع بفوائد متعددة للشعر، حيث تسهم في تعزيز صحة فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر، وتحفز نمو الشعر، وتمنع تساقطه، مما يساهم في تحقيق تأثير فرد الشعر وجعله أكثر نعومة.

فوائد الخميرة للشعر

تحمل الخميرة فوائد متعددة للشعر، ومن أبرز هذه الفوائد:

تعزيز صحة بصيلات الشعر وتعزيز نموها. منع تساقط الشعر. تقليل الزهم في فروة الرأس. إضفاء حجم وكثافة على الشعر. تسهيل عملية تنعيم وتمليس الشعر.

يمكن استخدام الخميرة لفرد الشعر بواسطة الوصفة التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

معلقتان من اللبن (بدرجة حرارة الغرفة).

طريقة التحضير:

قومي بخلط الخميرة والعسل واللبن في وعاء متوسط الحجم حتى تحصلي على عجينة متجانسة. قسمي شعرك إلى أربعة أقسام متساوية، ثم قومي بتوزيع الماسك على شعرك من الجذور حتى الأطراف باستخدام فرشاة أو مشط. اتركي الماسك على شعرك لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات، أو حتى يجف الماسك على الشعر، مع تغطية شعرك بقبعة الاستحمام. بعد ذلك، اشطفي شعرك بالماء الفاتر والشامبو، ثم ضعي البلسم على أطراف الشعر وابتعدي عن الجذور لمدة 3 دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر.”

نصائح لفرد الشعر بالخميرة