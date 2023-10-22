«إزاي عايشين ومنعرفش».. تعرف علي أفضل 15 نوعا من الأطعمة لتعزيز المخ والذاكرة في غضون ايام .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما يبدأ أداء المخ في التراجع، يصبح من الصعب استعادته إلى حالته السابقة باستخدام أدوية ولكن يمكن تقوية وتحسين حالة المخ من خلال التغذية الصحيحة عندما نواجه التوتر أو الضغوط الجسدية أو النفسية، يتم إطلاق مواد مسببة للالتهابات في الجسم، مما يؤدي إلى تحفيز جهاز المناعة لمكافحة هذه الالتهابات هنا تأتي أهمية العناصر الغذائية التي تحتوي على مضادات الأكسدة والدهون الجيدة والفيتامينات والمعادن في دعم جهاز المناعة لأداء وظيفته بشكل فعال، وبالتالي حماية المخ من التأثيرات الضارة للتوتر.

الأطعمة المفيدة للمخ

في القائمة التالية، سنتعرف على 15 نوعًا من الأطعمة التي تعتبر مفيدة ومغذية للمخ، والتي تلعب دورًا في تقويته وحمايته من التلف، بحسب موقع ‘بولد سكاي’ المعني بالشؤون الصحية:

زيت الزيتون: يحتوي على مضادات الأكسدة والبوليفينولات التي تحمي المخ من الأمراض. زيت جوز الهند: يعزز من قدرة المخ على استهلاك الطاقة ويقلل من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. الأفوكادو: يحتوي على فيتامين K والفولات، ويحمي من تجلط الدم ويعزز الوظائف الإدراكية للمخ. سمك السالمون: مصدر طبيعي للأوميغا-3 ويحمي خلايا المخ. التوت البري: غني بمضادات الأكسدة ويقلل الالتهابات ويحمي المخ. الكركم: يلعب دورًا في مكافحة الالتهابات ويدعم صحة المخ والذاكرة. البيض: يحتوي على الكوليستيرول المفيد لخلايا غشاء المخ. الهندباء: تساعد في تنمية البكتيريا المفيدة للمخ وتعزز قوته. الجوز (عين الجمل): غني بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة المخ. الهليون (أسباراغوس): غني بالألياف ومضادات الالتهابات. البروكلي: يساعد في تقليل الالتهابات والتلف الناتج عن الجذور الحرة. السبانخ: غني بالمضادات الأكسدة والفيتامين K والفولات. الزبادي: يحتوي على البروبيوتيك الذي يدعم الصحة العصبية. الفراولة: تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف. الشاي الأخضر: يساعد في تحسين الوظائف الإدراكية ويحمي من تقدم العمر.

هذه الأطعمة تعتبر ‘الشواحن’ للمخ وتلعب دورًا في تعزيز صحته والحفاظ عليه.