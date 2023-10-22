وصفة طبيعية هتخلي العجوزة صبية.. بمكونات موجودة في بيتك هتيغير حياتك الزوجية!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

هل تبحث عن طريقة طبيعية وسهلة لتجديد بشرتك وإضفاء اللمعان عليها؟ هل تعاني من مشاكل في البشرة مثل التجاعيد والبقع الداكنة؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن وصفة كولاجين الأرز هي الحل المثالي لك. الكولاجين هو بروتين يمنح البشرة مرونتها وقوتها، ولكن مستوياته تقل مع التقدم في السن، مما يؤثر على جمال البشرة وصحتها. لذلك، يجب أن تحرص على تزويد بشرتك بالكولاجين من مصادر طبيعية مثل الأرز. الأرز يحتوي على مواد فعالة تسمى فيتوكينات، وهي تحارب التأكسد والالتهابات في البشرة، وتساعد على إنتاج المزيد من الكولاجين. في هذه المقالة، سنشارك معك طريقة عمل وصفة كولاجين الأرز للبشرة، وفوائدها المذهلة. اتبع هذه الخطوات البسيطة وستلاحظ الفرق في بشرتك بعد أسابيع قليلة.

خطوات عمل وصفة كولاجين الأرز للبشرة:

– اغسل كوب من الأرز الأبيض أو البني جيدًا بالماء الجاري.

– ضع الأرز في كوب من الماء واتركه ينقع لمدة نصف ساعة.

– صفي الماء من الأرز واحتفظ به في وعاء آخر.

– اهرس الأرز بشوكة أو محضرة طعام حتى يصبح عجينة ناعمة.

– ضع العجينة على وجهك النظيف وتجنب منطقة العينين والفم.

– اترك العجينة تجف على وجهك لمدة 20 دقيقة.

– اغسل وجهك بالماء الفاتر واستخدم الماء الذي نقع فيه الأرز كغسول للوجه.

– جفف وجهك بمنشفة نظيفة وضع كريم مرطب.

فوائد وصفة كولاجين الأرز للبشرة:

– ترطيب البشرة وإضافة نضارة ولمعان لها.

– تفتيح لون البشرة وتقليل ظهور التصبغات والبقع الداكنة.

– محاربة علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

– حماية البشرة من التلف الناتج عن التأكسد والالتهابات.

وصفة كولاجين الأرز هي وصفة طبيعية وآمنة للحصول على بشرة صحية وجميلة، يمكنك تطبيقها بانتظام لتحسين مظهر بشرتك وزيادة ثقتك بنفسك. جرب هذه الوصفة المدهشة.