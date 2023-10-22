“جربيها كل ليلة وهتدعيلي”..5 حبات من القرنفل وملعقة من الهيل..وصفة مذهلة احتار العقل من جمالها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القرنفل هو نبات عطري يتميز بأوراق شبيهة بأوراق الرَّند وعقد تشبه عقد الريحان ويشبه شكله المسامير ويعتبر واحدًا من أقدم وأكثر التوابل شهرة، فيُستخدم القرنفل كبهار في العديد من الأطعمة، ويعتبر أحد مكونات قهوة العرب. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بفوائد صحية متعددة وله تأثيرات طبية مفيدة ومن ثم فيُعرف بأسماء مختلفة، مثل العويدي والمسمار، ويحظى بشعبية كبيرة في جزيرة العرب.

فوائد مشروب القرنفل والهيل

عند خلط القرنفل والهيل بالطريقة الصحيحة، يمكن الحصول على مشروب صحي ذو فوائد متعددة و من بين هذه الفوائد:

– يمنح الجسم الطاقة اللازمة طوال اليوم ويساهم في تعزيز الأداء اليومي.

– يزيد من الرغبة الجنسية لدى الرجال ويعزز القوة الانتصابية ويمكن أن يؤخر القذف.

– يساعد على تخفيف آلام المعدة.

– يُشجع على الشهية.

– يساهم في مكافحة الفطريات المسببة لقشرة الشعر والفروة.

– يلعب دورًا في تهدئة السعال وتنظيف الجهاز التنفسي من البلغم.

– يحتوي على مركبات تساهم في مكافحة الجراثيم والميكروبات بفعالية.

– يعمل على مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب.

– يلعب دورًا مهمًا في علاج الأمراض مثل الربو، الإنفلونزا، الإسهال والصداع.

– يخفف من آلام حصى الكلى.

– يساعد في التحكم في رائحة الفم الكريهة.

– يساهم في الوقاية من الذبحات القلبية والسكتات الدماغية.

عمل مشروب القرنفل والهيل

لتحضير مشروب القرنفل والهيل، اتبع هذه الخطوات:

1. قم بسحق حبات القرنفل والهيل قليلاً باستخدام مطحنة التوابل أو وسيلة مشابهة لإطلاق نكهتهما.

2. في وعاء، قم بغلي 2 كوب من الماء.

3. أضف القرنفل والهيل المسحوقين إلى الماء المغلي.

4. اترك المزيج يغلي لمدة 5-7 دقائق على نار هادئة.

5. اترك المشروب يبرد قليلاً ثم صفيه للتخلص من القرنفل والهيل.

6. يمكنك إضافة السكر حسب الرغبة لتحسين النكهة.

7. قدم مشروب القرنفل والهيل ساخنًا واستمتع بفوائده الصحية والنكهة الزكية.