دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنظيف الكلى والكبد يُعدان من الجوانب الأساسية التي يجب أن يوليها الفرد اهتمامًا كبيرًا للمحافظة على صحة هذين الجهازين الحيويين في الجسم وضمان أدائهما السليم القرنبيط هو مصدر ممتاز للعناصر المضادة للالتهابات مثل الإندولات، ويتميز بارتفاع محتواه من الألياف بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام القرنبيط المهروس كبديل صحي للبطاطس في الأطباق الجانبية، وهذا يساعد في تقليل الكمية من البوتاسيوم المستهلكة. الفاواكه التي تساعد علي تفتيت حصاوي الكلي التوت الأزرق غني بالمغذيات ويعتبر واحدًا من أفضل مصادر مضادات الأكسدة المتاحة للتناول بشكل خاص، يتميز التوت الحلو بوجود مضادات الأكسدة المعروفة باسم الأنثوسيانين، والتي تمكن قد تحمي القلب من الأمراض وتقلل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، وتقلل من فقدان القدرات العقلية وتخفض مخاطر الإصابة بمرض السكري. العنب الأحمر ليس مجرد فاكهة لذيذة، بل إنه يحتوي على تركيبة غذائية غنية في حزمة صغيرة يتميز بارتفاع نسبة فيتامين ج ويحتوي على مضادات الأكسدة المعروفة باسم الفلافونويد، والتي تقلل من التهابات الجسم بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العنب الأحمر على نسبة كبيرة من الريسفيراترول، وهو نوع من الفلافونويد الذي تم تأكيد فوائته في صحة القلب والوقاية من مرض السكري وتقليل مخاطر التدهور العقلي. الكرفس يعتبر مصدرًا غنيًا بالمواد الكيميائية والعناصر الغذائية التي يُعتقد أنها تساهم في تفتيت الحصوات في الكلى وتسهيل عملية التخلص منها إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو ترغب في الوقاية منها، يمكن أن يكون تضمين الكرفس في نظامك الغذائي جزءًا مفيدًا للمساعدة في الحفاظ على صحة الكلى ومع ذلك، يجب استشارة طبيبك قبل بدء أي نظام غذائي جديد للتأكد من أنه مناسب لحالتك الصحية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «وداعاً لجهاز تفتيت الحصى».. فاكهة صغيرة الحجم تفتت حصوات الكلى وتدر البول وتكنس السموم من الجسم .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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