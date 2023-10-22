«مش هتشوفيه في بيتك تاني».. القضاء على الفئران والبرص الموجودة في المنزل بدون استخدام أي مبيدات كيميائية ضارة .. فكرة بمليون جنيه!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تكثر شكاوى العديد من ربات البيوت بشكل ملحوظ بسبب وجود الفئران والصراصير في المنزل، وهذا يتسبب في عدم راحة الأطفال وإزعاج جميع أفراد الأسرة ومن المعلوم أن هذه الآفات تعتبر من أكثر العوامل التي تُحدث تلوثًا بالجراثيم والميكروبات في المنزل لذلك، في هذا المقال، سنتعرف على أفضل الطرق التي يُمكن استخدامها بسهولة لمكافحة هذه الآفات دون الحاجة إلى استخدام أي مواد سامة أو خطيرة على صحة أفراد منزلك.

القضاء على الفئران والبرص

يُعَدّ نبات الشيح واحدًا من أبرز النباتات التي تُسهل عملية التخلص من الصراصير والفئران وجميع أنواع القوارض بسبب رائحته القوية والمزعجة لهذه الكائنات الضارة لإعداد هذه الوصفة، يمكنك استخدام المكونات التالية:

ملعقتان كبيرتان من نبات الشيح.

ملعقتان من القرنفل المطحون.

ملعقتان من مسحوق أوراق الغار المطحونة ناعمًا.

ملعقتان من القرفة المطحونة.

إليك الخطوات لتحضير هذه الوصفة:

قومي بوضع جميع المكونات في وعاء مناسب وامزجيها جيدًا باستخدام أداة خلط مناسبة. يمكنك رش هذا الخليط في جميع الأماكن التي تشتبه في وجود الفئران أو الصراصير، وتوزيعه بعناية. ستلاحظين أن هذا الخليط يقوم بطرد هذه الكائنات بشكل فعال ويمنعها من دخول منزلك.

هذه الوصفة تعتمد على فوائد الشيح والمكونات الأخرى للتخلص من هذه الآفات بطريقة طبيعية وفعالة.

عجينة النشا والكربوناتو لطرد البرص والفئران

تُعتبر خلطة النشا والكربونات الصوديوم من أفضل الخيارات لمنع انتشار هذه الآفات ومنعها من دخول المنزل تتضمن هذه الخلطة المكونات التالية:

3 ملاعق كبيرة من النشا.

3 ملاعق من كربونات الصوديوم.

2 ملاعق من زيت النعناع.

5 ملاعق من مسحوق النعناع.

كمية من الماء تكفي لعجن المكونات.

اليك الطريقة لتحضير واستخدام هذه الوصفة:

احضري وعاءًا غير قابل لإعادة الاستخدام وقومي بخلط جميع المكونات معًا. ستحصلين على عجينة فعّالة تُساعد في طرد الفئران والصراصير من المكان الرائحة القوية لهذا الخليط تُزعج هذه الكائنات وتجعلها تتراجع بسرعة عن دخول المنزل.

الصراصير هي حشرات صغيرة تعيش في جميع أنحاء العالم وتمثل مصدر إزعاج للمنازل والشركات، حيث يمكن أن تتسبب في تلف الممتلكات ونقل الأمراض لذا، استخدام هذه الوصفة يمكن أن يكون حلاً فعالًا لمكافحة تلك الآفات.