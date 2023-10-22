«خد بالك انت متراقب».. 4 علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتس آب اعرف إنك متراقب بدون ماتحس وكيفية التخلص منها في خطوة واحدة .. هتندم ندم عمرك!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنبيه! إشارات قد تدل على تعرض جهازك للتجسس مؤخرًا ظهرت العديد من تطبيقات الاختراق التي تهدف إلى مراقبة الأجهزة الذكية واختراق خصوصيتها، مما يعرض مالكها لخطر التجسس وانتهاك الخصوصية وبما أن تطبيق WhatsApp هو واحد من التطبيقات الأساسية التي يستخدمها الملايين حول العالم، فإنه يعتبر هدفًا رئيسيًا للمتجسسين لذا، سنقدم لك بعض الطرق لاكتشاف ما إذا كان جهازك مُراقبًا أم لا.

احذر الواتس اب مراقب

نظرًا لانتشار العديد من برامج التجسس المستخدمة لاختراق تطبيق WhatsApp والوصول إلى البيانات الشخصية والحساسة، مثل معلومات الحسابات المصرفية والمعاملات، يجب أن نكون حذرين وينبغي متابعة أجهزتنا بعناية للتحقق من عدم وجود برمجيات غير مصرح بها إليك بعض الإجراءات الوقائية لحماية نفسك:

تحقق بانتظام: قم بفحص هاتفك بشكل دوري للبحث عن أي أنشطة مشبوهة أو تطبيقات غير معروفة. تحديث البرامج: تأكد من تحديث نظام التشغيل وتطبيق WhatsApp إلى أحدث الإصدارات، حيث يتم تضمين إصلاحات الأمان في التحديثات. عدم الثقة في روابط مجهولة: لا تقم بفتح الروابط التي تأتي من مصادر غير معروفة أو غير موثوقة، وخاصة إذا تم إرسالها لك عبر WhatsApp. إدارة الخصوصية: قم بتعزيز إعدادات الخصوصية في WhatsApp وتأكد من إخفاء معلوماتك الشخصية من الأشخاص غير المعروفين. التحقق من الروابط والتطبيقات: تحقق من الروابط والتطبيقات قبل تثبيتها على جهازك، وتأكد من مصدرها ومصداقيتها. تقنيات الحماية: قد ترغب في استخدام برامج مكافحة البرمجيات الضارة وتطبيقات الحماية لمساعدتك في الكشف عن برامج التجسس. التوعية: تعلم المزيد حول كيفية الحماية من برامج التجسس والمخاطر المحتملة.

تذكر أن الوعي بأمان الأجهزة والتصرف بحذر يمكن أن يحميك من الاختراق وفقدان البيانات الحساسة.

علامات تؤكد أن جهازك مراقب

اكتشاف برامج التجسس يمكن أن يكون صعبًا إلى حد ما ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى أن جهازك ممكن أن يكون مراقبًا، وتشمل:

بطء الجهاز وضعف أداءه عند استخدامه. الشعور بثقل الجهاز، خاصةً عند استخدام تطبيق WhatsApp. وجود علامة “مقروء” على رسائل لم تقم بفتحها بعد. تغيير في معلوماتك الشخصية، مثل حالتك على حساب WhatsApp. ظهور ساعة التواجد على التطبيق في أوقات غير معتادة لاستخدامك للتطبيق.

إذا لاحظت وجود أي من هذه العلامات، فمن المهم اتخاذ إجراءات للتحقق من الأمان الرقمي لجهازك وتحسينه تأكد من تحديث التطبيقات بانتظام واستخدام برامج مكافحة البرمجيات الضارة إذا كنت تشعر بالقلق تذكر أن الوعي بأمان الأجهزة والتصرف الحذر يمكن أن يحميك من تلك المخاطر.