” وصفه هتجنن جوزك” .. ضعي القرنفل وزيت الزيتون كل ليلة على هذه الأماكن لن تصدقي النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وصفة زيت الزيتون مع القرنفل واحدة من أبرز الوصفات الطبيعية التي تقدم عدد كبير من الفوائد من استخدامها، وذلك سواء تطبيقها على الجسم أو الشعر، حيث تميل النساء عادة الى استخدام العديد من الوصفات الطبيعية لكي يتم الابتعاد عن الوصفات والمواد الكميائية التي تسبب اضرار كبيرة.
تحضير وصفة القرنفل مع زيت الزيتون
وتتمثل المكونات الخاصة بتحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل فيما يلي:
- يتم احضار كمية من عيدان القرنفل
- كما يتم احضار ملعقة زيت زيتون، بالاضافة الى كمية تصل الى ملعقتين زيت جوز الهند
- ثم يتم اضافة كمية تصل الى ملعقة من النشا.
كيفية تحضير وصفة القرنفل مع زيت الزيتون
يمكن ان يتم تحضير وصفة القرنفل مع زيت الزيتون بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم احضار إناء زجاجي وأضيفي به مقدار زيت الزيتون وعيدان القرنفل.
- ومن ثم يتم العمل على طحنهم معا جيدا، ومن ثم يتم أضافه معلقه النشا ويقلب هذا الخليط حتى يتجانس جيدا.
- بعد ذلك يتم إضافة زيت جوز الهند يستمر في التقريب حتى الحصول على قوام ناعم تماما.
- بعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة على الشعر يكون نظيف تماما.
- ومن ثم يتم العمل على أخذ كميه منه وتوضع على فروة الرأس على أن يتم توزيع باقي الخليط على الشعر وتترك لمده ساعه ثم يتم غسل الشعر بماء فاتر.
- ومن ثم سوف نحصل علي نتيجه رائعه و فعاله و في اقل مده عند استخدام هذه الوصفه.
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