” وصفه هتجنن جوزك” .. ضعي القرنفل وزيت الزيتون كل ليلة على هذه الأماكن لن تصدقي النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وصفة زيت الزيتون مع القرنفل واحدة من أبرز الوصفات الطبيعية التي تقدم عدد كبير من الفوائد من استخدامها، وذلك سواء تطبيقها على الجسم أو الشعر، حيث تميل النساء عادة الى استخدام العديد من الوصفات الطبيعية لكي يتم الابتعاد عن الوصفات والمواد الكميائية التي تسبب اضرار كبيرة.

تحضير وصفة القرنفل مع زيت الزيتون

وتتمثل المكونات الخاصة بتحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل فيما يلي:

يتم احضار كمية من عيدان القرنفل

كما يتم احضار ملعقة زيت زيتون، بالاضافة الى كمية تصل الى ملعقتين زيت جوز الهند

ثم يتم اضافة كمية تصل الى ملعقة من النشا.

كيفية تحضير وصفة القرنفل مع زيت الزيتون

يمكن ان يتم تحضير وصفة القرنفل مع زيت الزيتون بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.