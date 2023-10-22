«متفكرش تيجي جنبها» ... لا تتزوج هذه النساء إذا وجدت بها هذه العلامات 7 للأسباب التالية...ابعد عنها خالص !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الزواج هو اتحاد شرعي بين رجل وامرأة يقومان بتكوين أسرة واحدة. يعتبر الزواج مؤسسة اجتماعية وقانونية تحظى بأهمية كبيرة في معظم الثقافات والمجتمعات حول العالم، الزواج يُعتبر عادة تعبيرًا عن الحب والالتزام المشترك بين الشريكين إلى جانب ذلك، يمكن أن يكون الزواج أيضًا وسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية مثل إنشاء أسرة، وترسيخ الأمان الاقتصادي، وترسيخ العلاقات الاجتماعية. علامات إذا وجدتها في النساء لا تتزوجها الاستهتار: الاستهتار بالالتزامات والمسؤوليات يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الحياة الشخصية والمهنية. العصبية: تكون بعض الأشخاص عصبيين بشكل زائد، مما يؤثر على علاقاتهم مع الآخرين. الأنانية: تعتبر الأنانية عاملًا يؤثر سلبًا على العلاقات، حيث تجعل الشخص يضع اهتمامه الشخصي فوق مصلحة الزوج والأطفال، وبالتالي يهمل مسؤولياته نحوهم. الطمع: الطمع يمكن أن يجعل الشخص يطلب المزيد دون توقف، مما يمكن أن يضعه في صراع مستمر مع الآخرين ويؤدي إلى تدهور العلاقات. النمامة: النمامة تشكل تهديدًا للخصوصية والسرية في العلاقات، كما تجعل الأمور الشخصية عرضة للكشف عنها للآخرين، مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة في الحياة الأسرية. الشكاية البكاية: الشكاية المستمرة قد تسبب إحباطًا وتعبًا للشريك، وتجعل العلاقة غير مستقرة، ويمكن أن تؤدي إلى انفصال الزوجين في بعض الحالات. المغرورة: الغرور والاهتمام المفرط بالمظاهر يمكن أن يجعل الشخص سطحيًا وغير قادر على التركيز على الجوانب العميقة والأهم في العلاقات والحياة الزوجية.

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