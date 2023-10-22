“اياك ترميها تاني”… قشور الموز كنز في بيتك تعالي أقولك تعملي بيها إيه.. لن تستغني عنه طوال حياتك .. وصفة بمليون جنيه!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر من أهم الأشياء الغنية بي المعادن المختلفة هي قشور الموز ، تحتوي قشور الموز علي العديد من المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وكذلك النيتروجين والكبريت. وهو ما يجعل منها مادة مناسبة جدا للاستخدام كسماد للنباتات، حيث يمكن وضع قطع صغيرة من قشور الموز بجوار النباتات أو زرعها في التربة قبل وضع النبات فيها وتقوم قشور الموز بالقضاء على الحشرات الضارة وجلب الحشرات النافعة، ولا تقتصر فوائد قشور الموز على النباتات فقط، بل من الممكن ان نستخدمها في الأعمال المنزلية أيضا، إذ تساعد قشور الموز على تلميع الأحذية بشكل جيد، وخاصة الأحذية الجلدية ويتم ذلك من خلال مسح الحذاء بالجزء الداخلي لقشرة الموز وهو ما يمنحه لمعانا واضحا.

كيفية استخدام قشر الموز للبشرة

ويمكنك الاستفادة بشكل كبير من قشور الموز حيث يمكنك ان تجففيه وتقومي بخلطه في الخلاط وتقومي بإضافة ملعقتين من العسل الأبيض وملعقتين من الزبادي وبعد حبات القرنفل وتقومي بخلطهم جيدا ثم بعد ذلك تضعي الخلطة على وجهك وتتركيها لمده ساعة وسوف تلاحظي الفرق الرهيب على وجهك.

فوائد استخدام قشور الموز للبشره

تعد قشور الموز من أهم الوصفات والماسكات الطبية والامنة جدا لصحة الإنسان عموما وللوجه خاصة، حيث تجعل وجهك في غاية الجمال والرطوبه عندما تستخدمي قشور الموز علي وجهك.