دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ضاع عمرك وانتي بتفعليه غلط..بملعقةواحدة بس الباذنجان مش هيشرب زيت نهائيًا..تعرفي عليها, ��لباذنجان مش هيشرب زيت نهائيا، يوجد طريقة ويكون خاص بقلي الباذنجان في المنزل بدون استهلاك كمية زيت كبيرة، وهذا المكون متاح للجميع ولا يتم شراؤه بأسعار عالية، كما يوجد طرق عديدة لعمل الباذنجان في المنزل دون اللجوء للقلي في الزيت بشكل نهائي واستبداله بالشوي أو تجهيزه في الفرن، لهذا سنوضح جميع الطرق الممكنة لعمل الباذنجان بدون زيت، وفوائد تناوله بهذه الطرق، وهذا من خلال مقالنا بالسطور القادمة

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