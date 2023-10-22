” فكرة عبقرية ” .. كيفية إزالة بقع الزيت والشحوم من الملابس في خمس دقائق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يواجه الكثير من الأشخاص مشاكل متعددة بخصوص البقع التي قد تتعرض لها الملابس في الكثير من الحالات، فنجد أن البحث يبدأ عن أفضل الطرق التي تستخدم في التخلص من هذه البقع المختلفة على الفور، ومن أبرز هذه البقع التي يقع الزيت والشحوم التي تتطلب طريقة سليمة لكي يتم التخلص منها.
كيفية إزالة بقع الزيت من الملابس
يمكن ان يتم ازالة الزيت من الملابس بسهولة من خلال عدد من المكونات، من ابرز هذه المكونات هي استخدام الدقيق الابيض، وذلك بالاضافة الى استخدام بيكربونات الصوديوم بالإضافة إلى عصير الليمون.
طريقة ازالة بقع الزيت من الملابس
ويتم ازالة بقع الزيت من الملابس باستخدام هذه الوصفة عن طريق الخطوات التالية.
- في البداية يتم خلط ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض أو نشا الذرة، وذلك مع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ثم نضيف عصير ليمونة صغيرة ونقلب.
- ومن ثم يتم توزيع هذا الخليط على بقعة الزيت ثم نترك قطعة الملابس تجف في الشمس جيدا، وبعد ذلك نغسل قطعة الملابس بالطريقة العادية وعندها تختفي البقعة بشكل نهائي.
- يمكن كذلك ازالة البقع في الملابس من خلال نضع كمية وفيرة من سائل الصحون على بقعة الزيت ثم نتركها لمدة عشر دقائق.
- ومن ثم يتم العمل على فرك هذه البقعة جيدا ثم نضعها في الغسالة ونغسلها بالطريقة العادية وبعدها نلاحظ اختفاء البقعة تماما.
- كما يمكن كذلك ان يتم استخدام شامبو الشعر بنفس الطريقة لأن له تأثير كبير في إزالة أصعب الدهون والشحوم من الملابس.
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