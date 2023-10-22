” وداعاً لتساقط الشعر ” .. 4 طرق فعالة للحد من تساقط الشعر بطريقة طبيعية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشكلة تكيس المبايض هي واحدة من المشاكل التي تعاني منها الكثير من النساء، والتي تكون نتيجة اضطراب هرموني يصيب النساء في سن الإنجاب، كما لا تؤثر الحالة المرضية على المستويات الهرمونية للمرأة فحسب، والتي يمكنها ان تقوم بالتأثير على شعر المرأة بالتساقط بشكل مستمر.

طرق علاج تساقط الشعر حالات تكيس المبايض

وبناء على على ما كشفت أخصائية التغذية الشهيرة Simrun Chopra، في منشورها الأخير على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، فنجد أنها قد أشارت الى الكثير من الطرق الفعالة لكي يتم التعامل بشكل طبيعي مع تساقط الشعر المرتبط بمتلازمة تكيس المبايض، ومن اهم هذه الطرق ان يلي.

الفيتامينات، فقد اكدت الدراسات على انه من الضروري ان يتم الانتظام في تناول فيتامين د وفيتامين ب 12 والحديد، و لك في حالة المعاناة من نقص، فلا فائدة من الانتظار لزيادة مصادر طعامك.

الخضار، فمن الضروري ان يتم التأكد بشكل مستمر من تناول الخضار والبروتين أولًا، قد يبدو الأمر غريبًا بالنسبة لك ولكن الفكرة هي تقليل الاستهلاك المفرط الكربوهيدرات البسيطة.

حلول هامة لعلاج تساقط الشعر

ومن هم حلول علاج مشكلة تساقط الشعر ما يلي كذلك.