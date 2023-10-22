«احذر من قتله في بيتك».. لماذا لا يجب قتل البرص في المنزل؟ خطر كبير عن قتل البرص داخل المنزل .. متجيش تقول معرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في فصل الصيف، تنتشر الحشرات مثل الأبراص في المنزل بكثرة، ويُعتبر هذا الأمر من الأمور المزعجة التي يفضل الكثيرون تجنبها بعض الأشخاص يلجأون إلى شراء منتجات كيميائية للتخلص منها بشكل سريع ومع ذلك، المشكلة تكمن في انتشار هذه الحشرات بصورة لا يمكن السيطرة عليها دائمًا ولهذا السبب، يتم في أغلب الأحيان قتل الأبراص عند رؤيتها فورًا ولكن يجب مراعاة الخطورة على أفراد الأسرة عند قتل الأبراص، سنتعرف على هذه الخطورة ونبحث عن طرق أفضل للتعامل معها.
طرق التخلص من الأبراص
تعتبر طرق التخلص من الأبراص سهلة جدًا ويستطيع الجميع تنفيذها وعلى الرغم من أن كل المبيدات الحشرية يمكنها التخلص من معظم الحشرات بما في ذلك الأبراص، إلا أنها تحتوي على مواد كيميائية قد تسبب أمراضًا مختلفة لهذا السبب، يُفضل اللجوء إلى استخدام المواد الطبيعية التي تحل مشكلة الحشرات دون أي ضرر للبشر.
أهم الوصفات الطبيعية للتخلص من الأبراص
إذا كنت تبحث عن حلول فعّالة لمشكلة الأبراص، فإليك بعض الوصفات والحلول التي تتميز بفاعليتها:
- استخدام الماء البارد: يمكن وضع الماء البارد في الأماكن التي يتواجد فيها البرص، حيث يميل البرص للابتعاد عن الأماكن المنخفضة في درجات الحرارة.
- استخدام مصيدة الغراء: تعتبر مصائد الغراء وسيلة فعالة لصيد الأبراص، حيث تحتوي على مادة لاصقة تثبت البرص فور مروره بجوارها.
- استخدام قشر البيض: يُعتقد أن البرص يخافون من قشر البيض، وبالتالي يمكن وضع قشر البيض في الأماكن التي تتواجد فيها الأبراص لتثبيط وجودهم.
- التحكم في الرطوبة: يمكن تجديد الأماكن التي تكثر فيها الرطوبة، حيث يفضل البرص الأماكن الجافة، لذا من الممكن تقليل مصادر الرطوبة للحد من وجودهم.
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