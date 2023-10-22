” وفري الزيت في قلي البطاطس ” .. طريقة قلي البطاطس بدون نقطة زيت واحدة قرمشة وطعم كالمطاعم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد البطاطس المقلية واحدة من ضمن أبرز الاكلات الهامة، والتي تمثل اهمية كبيرة من حيث الاستخدام المتكرر للكثير من الأشخاص في اليوم الواحد، لذلك فنجد انه يتم البحث عن افضل طريقة دائما لكي يتم تحضير البطاطس المقلية بدون استخدام كمية كبيرة من الزيت، بجانب الحصول على طعم مميز كما هو الطعم الذي يتم الحصول عليه من المطاعم.
مكونات تحضير البطاطس المقلية
يمكن أن يتم العمل على تحضير البطاطس المقرمشة بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك المنزل من خلال المكونات التالية:
- يتم احضار كمية بطاطس.
- بالاضافة الى كمية من الماء المغلي، والنشا.
- احضار كمية من ثوم بودر، وكذلك الزعتر.
- وكذلك كمية من الملح وزيت زيتون.
كيفية تحضير البطاطس المقلية بدون زيت
ويتم تحضير البطاطس المقلية بدون زيت بسهولة من خلال اتباع ما يلي.
- في البداية نقوم بتقشير البطاطس ونقطعها صوابع.
- ومن ثم نقوم بتحضير إناء ونضع به كمية من الماء ونرفعها على النار ونتركها حتى تغلي.
- بعد ذلك نقوم بإسقاط البطاطس بداخلها وبعد ذلك يتم إزالة البطاطس من الماء بشكل جيد ونتركها في مصفاة لمدة نصف ساعة.
- ومن ثم نقوم بإحضار صينية غير لاصقة، على ان يتم من خلالها وضع جميع المكونات المذكورة سابقاً ونخلطهم مع البطاطس جيداً.
- ومن ثم بعد ذلك يتم العمل على تشغيل الفرن ونتركه حتى يسخن.
- وبعد ذلك نضع الصينية داخل الفرن ونتركها نصف ساعة وبعدها نخرج الصينية من الفرن .
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