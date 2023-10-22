«وصفة هتعمليها كل يوم » … بخطوات بسيطة انسي ريحة الحمام السيئة واستمتعي بأفضل رائحة وبدون اي تكاليف!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحمام هو واحد من أهم الأماكن في المنزل التي يجب أن تكون دائماً نظيفة وصحية، فهو ليس مجرد مكان للانتعاش والراحة بل أيضاً مكان للعناية الشخصية والنظافة اليومية، إذا لم تتم صيانة الحمام بشكل منتظم، فإنه قد يصبح مصدرًا للبكتيريا والروائح الكريهة في هذا المقال، سنقدم لكم بعض النصائح والخطوات للمساعدة في الحفاظ على نظافة الحمام.

المكونات اللازمة لتنظيف الحمام

1 كوب خل أبيض

1/2 كوب بيكربونات الصودا

10 قطرات من زيت اللافندر أو الزيت العطري المفضل لديك (اختياري )

ماء دافئ

طريقة تنظيف الحمام بكل سهولة

في وعاء كبير، قم بمزج الخل وبيكربونات الصودا جيدًا. يمكنك أيضًا إضافة الزيت العطري إذا كنت ترغب في تعطير الحمام .

قم بتدفئة حوالي 4 أكواب من الماء حتى يصل إلى درجة حرارة معتدلة .

افرغ الخل وبيكربونات الصودا في حوض الحمام .

صب الماء الدافئ ببطء فوق الخل وبيكربونات الصودا، ستلاحظ أنه سيتكون فقاعات وربما سيتم تفاعل فوري بين المكونات .

اترك الخليط لبضع دقائق دون أن تقوم بالمسح .

استخدم فرشاة الحمام أو إسفنجة لتنظيف جدران الحمام والحنفيات والأحواض والبانيو، قد تحتاج إلى تدليك الأماكن العنيدة بلطف .

اترك الخليط لبضع دقائق إضافية إذا كان هناك بقايا عنيدة .

بعد ذلك، اشطف الحمام جيدًا بالماء النظيف.

ستلاحظ أن الحمام أصبح نظيفًا ومعطرًا بشكل جيد بفضل هذه الوصفة، يمكنك استخدامها بشكل دوري للحفاظ على نظافة الحمام والتخلص من الروائح الكريهة والأصفرار.