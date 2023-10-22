” أوعى ترميه دا كله دهب ” .. كنز داخل قشور الرمان أغلى من الدهب ويشفي من أمراض خطيرة .. دواء لكل داء

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقوم الكثير من الاشخاص بالتخلص من قشور الزمان بعدما يتم الحصول على الثمرة من الداخل، حيث يعتبر الرمان من اهم الفواكه الشهيرة، والتي تتميز بالطعم اللذيذ التي يحبها الكثير من الناس، وذلك لكونها تمتلك عددٍ كبير من الفوائد الصحية لطالما تم وصفه في الطب القديم لعلاج العديد من الأمراض، ونجد أن قشور الرمان تمتلك كذلك عدد كبير من الفوائد المميزة.

فوائد قشر الرمان المغلي

ونجد أن قشور الرمان المغلي تمتلك عدد كبير من الفوائد، والتي تتمثل فيما يلي

يقدم قشر الزمان علاج مشاكل الجهاز الهضمي واضطرابات المعدة.

وكذلك يمتلك القدرة على السيطرة على مشاكل القولون، بالاضافة الى تعزيز صحة الكلى والكبد.

يعد كذلك هو المشروب المثالي لقتل الطفيليات.

ويمكن ان يتم تحضير مسحوق قشر الرمان أو قشره المجفف من خلال مريخ من الأعشاب التي تحتوي على: النعناع والزنجبيل والكمون والشاي الأخضر.

كيفية تجفيف قشور الرمان

ويمكن ان يتم تجفيف قشور الرمان لكي يتم الاستفادة منها، من خلال ما يلي.