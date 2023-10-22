” مفاجأة كبرى ” .. احرقي ليفة الاستحمام وستجدي ما يجعلك لن تستغني عنها ابدا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر ليفة الاستحمام واحدة من المواد التي لا غنى عنها لدى كافة الاشخاص، فنجد أن الاستخدام الأساسي من ليفة الاستحمام والذي يحرص عليه الكثير ويعرفه بشكل واضح هو ان سات استخدامها في تنظيف الجسم أثناء الاستحمام، ولكن هناك سر خطير قد تم الكشف عنه وذلك من خلال أن يتم حرق ليفة الاستحمام من خلال وضعها على النار لعدة دقائق.

حرق ليفة الاستحمام

وبناء على الدراسات والتجارب المجربة بالفعل، فنجد انه قد تم رصد عدد كبير من الاستخدامات والفوائد التي تنجم عن حرق الليفة، حظي ويمكن ان يتم استخدام ليفة الاستحمام بعدما يتم حرقها مباشرة، وذلك من خلال وضعها في الماء مباشرةً بعد خرقها حتى لا تؤدي الى الاحتراق بشكل تام، حيث يتم وضعها في طبق بعد حرقها بشكل تام ومن ثم يتم تركها حتى تبرد تماما، تستخدم هذه المادة بعد ذلك للحواجب الخفيفة التي يعاني منها عدد كبير من النساء، والتي لها قدرة كبيرة على تعزيز ونمو الحواجب الخفيفة وذات اللون الفتاح تساعد بشكل كبير على تغير شكلها إلى الافضل، وذلك في حالة استخدامها لمدة شهر بشكل متواصل.

كيفية استخدام وصفة الليفة المحروقة مع زيت الزيتون

ويتم العمل على استخدام الليفة المحروقة بالاضافة الى استخدام معها زيت الزيتون للحواجب الخفيفة والفاتحة، وذلك من خلال اتباع ما يلي.