” هترجعى بنت 16 سنة من تانى ” .. ضعى زيت الزيتون مع الموز على هذه المناطق وستندهنشى من النتائج الجبارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد مشاكل الشعر والبشرة والجسم واحدة من أكثر المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من النساء والتي تسعى الى الوصول الى حل مناسب لها من خلال استخدام المواد الطبيعية، والابتعاد عن المواد الكيميائية التي قد تسبب خطورة كبيرة على الشعر
وصفة زيت الزيتون مع الموز لعلاج مشاكل الشعر
وتمتلك وصفة زيت الزيتون مع الموز الكثير من الفوائد التي تجعلها الأمثل في علاج كافة مشاكل الشعر والبشرة بشكل عام، مثل علاج تساقط الشعر، والحصول على شعر ناعم خالي من كافة العيوب والمشاكل، حيث يمتلك الموز الكثير من الفوائد التي تحقق نتائج مميزة في وقت قصير.
تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز
ويمكن ان يتم تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز لعلاج مشاكل الشعر بسهولة، من خلال استخدام المكونات المطلوبة في الوصفة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم إحضار حبة كبيرة من الموز.
- ومن ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة بعد ذلك نضيف لها بعض من قطرات زيت الزيتون
- من ثم يتم خلط زيت الزيتون والموز معا بقوة حتى نحصل على خليط خفيف وفي نفس الوقت متماسك
- ومن بعد ذلك يتم استخدام هذا الخليط على أجزاء الشعر، حيث يتم من خلال توزيع الخليط على فروة الشعر من الجذور حتى الأطراف حتى يصل الخليط إلى جميع أجزاء الشعر.
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