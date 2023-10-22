دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسبب دعمه لفلسطين.. عصام الشوالي يكشف حقيقة رحيله عن بي إن سبورتس,

أكد المعلق التونسي عصام الشوالي، استمراره في التعليق على المباريات عبر شبكة “بي إن سبورتس” القطرية. وترددت شائعات خلال الساعات الماضية، حول رحيل عصام الشوالي عن شبكة “بي إن سبورتس”، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية على التعليق على إحد المباريات الأسبوع الماضي، ومهاجمة إسرائيل والغرب. وكتب عصام الشوالي عبر شبكة “بي إن سبورتس

“: “موعدنا إن شاء الله يوم الثلاثاء للتعليق على مباراة ايطاليا انجلترا.. كونوا في الموعد”.وبدأت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، السبت الماضي، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين في الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة. وفي المقابل، رد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصف عنيف ضد المدنيين غزة، كما أعلن الثلاثاء الماضي استدعاء 300 ألف جندي احتياط في عملية تعبئة ضخمة في غلاف غزة

: وبدأت المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، السبت الماضي، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين في الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة. وفي المقابل، رد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصف عنيف ضد المدنيين غزة، كما أعلن الثلاثاء الماضي استدعاء 300 ألف جندي احتياط في عملية تعبئة ضخمة في غلاف غزةدعم واسع للقضية الفلسطينية أعلن الدولي المصري محمد النني دعمه للقضية الفلسطينية في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم أطفال ونساء. وقام محمد النني ،

بوضع صورة البروفايل الخاص به للمسجد الأقصى وعلم فلسطين في إشارة الى دعمه الكامل للبلد العربي الشقيق. كما أظهر مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وفريق نانت الفرنسي، دعمه للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ضد ما يعانيه من انتهاكات. وقام مصطفى محمد بتغيير صورته الشخصية على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، ليضع علم فلسطين، تعبيرًا عن دعمه. ونشر الجزائري رياض محرز، لاعب فريق أهلي جدة، صورة عبر حسابه على موقع إنستجرام لمصلى “قبة الصخرة” في فلسطين”، مكتوب عليها “ألا إن نصر الله قريب”. هل يٌعاقب النني بسبب دعمه لفلسطين؟ ذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن النني قام بتغيير صورة حسابه على إنستجرام للتعبير عن دعمه لفلسطين، مشيرة إلى أن هذا الموقف جاء بعد موقف زميله زينشينكو الذي قام بتقييد حسابه عن الجمهور بعد الانتقادات التي واجهها بسبب دعمه لإسرائيل

. وأوضحت الصحيفة، أن أرسنال تحدث إلى النني في وقت سابق بشأن منشوره المؤيد للفلسطينيين بعد أن أثار قلق شركة لافاتزا، الشركة الراعية للنادي. ووفقًا لصحيفة “تليجراف” البريطانية، حذر نادي آرسنال لاعبيه من التعرض لتعليقات عنيفة على منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تغيير النني صورته الشخصية لدعم فلسطين. وذكر التقرير أن النادي لم يطلب من النني وزينشينكو حذف المنشورات أو تغيير الصور الشخصية، ولكنهما تم تحذيرهما من أن هذا الموضوع قد يسبب استياءً أو غضبًا بين جماهير النادي. ويتواجد محمد النني رفقة منتخب مصر حاليا، استعدادا لمواجهة الجزائر وديا، الإثنين المقبل، في الإمارات

. وتغلب منتخب على زامبيا بهدف دون رد “وديا”، الخميس الماضي، سجله حمدي فتحي المحترف في صفوف الوكرة القطري، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة بعد أسيست رائع من أحمد سيد زيزو. :بسبب دعمه لفلسطين.. عصام الشوالي يكشف حقيقة رحيله عن بي إن سبورتس

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