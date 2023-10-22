” كنز في بيتك هتكسبى من وراه دهب ” .. زيت القلي المستعمل اوعى ترميه تانى له استعمالات عديدة تعرفي عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يجهل الكثير من الأشخاص الفوائد والاستخدامات التي يقدمها زيت القلي المستعمل في المنزل، حيث يعد زيت القلي من المواد التي تقدم استخدامات متعددة التي يمكن أن يتم استغلالها للحصول على أفضل نتائج في مجالات مختلفة، والذي يتم استغلاله بدلا من رميه واهدار الكثير من الفوائد المتعددة التي يقدمها.
استخدامات زيت الطعام المستعمل
ونجد أنه يمكن ان يتم استخدام زيت الطعام المستعمل في المنزل لكي يتم لصنع صابون التنظيف، وهي أشهر الوصفات للزيت المستعمل، حيث يتم ذلك من خلال بعض المكونات السهلة التي تتمثل فيما يلي.
- يتم استخدام كمية تصل الى خمسة أكواب زيت طبخ مستعمل، بالاضافة الى كوب دقيق، وربع كيلو من البوتاس
- ويتم في البداية تقليل البوتاس فِيْ القليل من الماء حتى يختفِيْ.
- ثم قم بإضافته إلى الزيت المستخدم والمصفى مع التحريك المستمر بملعقة خشبية.
- ثم أضيفِيْ الدقيق تدريجيًا حتى تحصلي على قوام سميك ومتماسك.
- اتركيها قليلاً ثم اسكبيها فِيْ قوالب الصابون واتركيها حتى تجف تمامًا وتتجمد.
استخدامات زيت الطعام المستعمل
كما يمتلك زيت الطعام المستعمل كذلك في مجموعة من الأمور والاستخدامات الهامة والتي جاءت تتمثل فيما يلي.
- يمكن ان يتم استخدام زيت المستعمل بسهولة تليين الصدأ بزيت القلي المستخدم
- ويمكن ان يتم كذلك استخدام الزيت المستخدم في ازالة وتليين الصدأ على الأسطح المعدنية.كما
- يعد مادة حافظة للجلد يستخدم الزيت المستخدم أيضًا لتنعيم تنجيد الجلد.
- حماية الأواني حيث تعمل على حماية الأواني الجديدة من الصدأ والتقشير.
- تنظيف الشفاط بالزيت المستعمل.
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