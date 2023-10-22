“هتخلصك من سواد السنين”..هاتي كوباية كوكا كولا وتعالي.. وصفة جهنمية لتنظيف الحمام والمطبخ هتوفرى الوقت والمجهود

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبو مشروب كوكا كولا الغازي الشهير والذي ينال شهرة عالميًا، يمكن أن يُستخدم كوكالة تنظيف فعّالة أيضًا في المنزل ذلك يعود إلى احتوائه على حمض الفسفوريك، وهو مركب كيميائي قوي يُميز بخصائص تنظيف استثنائية فيمكن لحمض الفسفوريك المساهمة في إزالة الأوساخ والدهون والبقع من مجموعة متنوعة من الأسطح.

زجاجة واحدة من الكوكاكولا سر تنظيف الحمام والمطبخ

توجد العديد من الاستخدامات الغير تقليدية لكوكا كولا في عمليات التنظيف، والتي سنتعرف عليها بالتفصيل للاستفادة منها بعدة أشكال مختلفة، ومن بين هذه الاستخدامات:

1. في المطبخ: يمكن استخدام كوكا كولا لتنظيف الفرن والموقد والقدور والمقالي والأواني والأدوات المطبخية.

2. في الحمام: يمكن استخدامه لتنظيف المراحيض والحوض وحتى الأرضيات.

3. في تنظيف النوافذ: يمكن استخدام كوكا كولا لتلميع النوافذ وتنظيف المرايا.

4. في التنظيف وتنظيف السجاد: يمكن استخدامه لإزالة البقع من السجاد والسجادات وأثاث المنزل.

5. في العناية بالسيارات: يمكن استخدام كوكا كولا لتنظيف المحرك والإطارات وحتى نوافذ السيارة.

كيفية استخدام كوكا كولا في التنظيف:

لتنظيف الأسطح الصلبة، ببساطة يمكنك صب كوكا كولا مباشرة على المنطقة التي تحتاج إلى تنظيف، ثم قم بفركها باستخدام قطعة قماش أو فرشاة.

إذا كانت السطح حساسًا، فيمكن تخفيف كوكا كولا بالماء. امزجي ربع كوب من كوكا كولا مع كوب من الماء، ثم استخدمي هذا الحلاوة لتنظيف المنطقة المعنية.