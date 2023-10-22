“وصفة سحرية هتخلي العجوزة صبية”… كولاجين طبيعي في هذه المادة الموجودة في كل المنازل.. تأثيرها فوق الخيال ومضمونة 100%!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنزعج معظم السيدات من ظهور علامات التقدم في السن من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تسبب الشعور بالضيق والانزعاج مما يدفعها للبحث عن أفضل الطرق الفعالة والمجربة للتخلص من هذه التغيرات في الوجه والبشرة، لذا نقدم لكم اليوم ماسك الكولاجين الطبيعي الذي يعد من أفضل الماسكات التي تعالج ظهور علامات الشيخوخة والخطوط الرفيعة، ومن المعروف أن الكولاجين له تأثير سحري حيث يعمل على شد البشرة وجعلها أكثر نضارة وحيوية.

مكونات ماسك الكولاجين الطبيعي لشد البشرة وعلاج التجاعيد

يمكنك الآن التمتع ببشرة أكثر جمالاً ونضارة خالية من التجاعيد والخطوط الرفيعة باستخدام ماسك الكولاجين الرهيب، هذا الماسك سهل التحضير وبمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت كالتالي:

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق لبان الدكر أو الجيلاتين.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من صودا الخبز.

ملعقتين كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

1 بياض بيضة.

1 ملعقة كبيرة من الكركم.

ثمرة أفوكادو صغيرة مفرومة.

كيفية تحضير ماسك الكولاجين الطبيعي

نقدم لكي الخطوات التالية لعمل هذا الماسك السحري للقضاء على علامات التقدم في العمر والحصول على بشرة أكثر شبابًا عن طريق اتباع التالي: